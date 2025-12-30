高市早苗罕見一身運動服 搬50箱行李入住首相官邸

日本首相高市早苗，已經上任兩個月，直到昨天才搬進首相官邸，高市罕見穿著居家運動服現身，引起日本網友熱議，說這樣看起來更親民。由於高市的丈夫罹患腦梗塞，需要輪椅代步，官邸也完成無障礙空間改裝。

日本首相高市早苗。（圖／達志影像美聯社）

日本首相高市早苗在上任兩個月後終於搬入首相官邸，其遲遲未搬入的主因是公務繁忙。高市趁日本年假期間，帶著50箱行李正式入住，並罕見以居家運動服打扮現身，引發日本網友熱議，認為這樣的形象更加親民。高市的丈夫山本拓因罹患腦梗塞需仰賴輪椅行動，官邸已完成無障礙空間改裝工程以配合其需求。搬入官邸後，高市的通勤距離將從開車5分鐘縮短為步行1分鐘，有利於國家危機管理。

日本首相高市早苗上任兩個月後，昨日終於搬進首相官邸。高市早苗利用日本年假期間，一口氣帶著50箱行李正式入住。當她現身時，罕見地穿著一身居家運動服打扮，這與平時工作形象截然不同。這樣清爽便服的亮相引發日本網友熱烈討論，許多人直呼感覺很新鮮，也認為這樣的形象更顯親民。

高市早苗之所以遲遲未搬入官邸，主要原因是公務繁忙。她曾表示，等一切工作上軌道後就會搬家，但現實是連整理行李的時間都沒有，甚至連睡覺的時間也不足，就是在這樣的狀態下工作的。儘管如此，她承諾會盡可能快點完成搬遷。

搬入官邸後，高市早苗的通勤距離將從原本開車5分鐘縮短為步行1分鐘。對此便利性，前日本首相小泉純一郎在2005年曾讚不絕口，他認為距離很近很棒，走路就能回家，真是不錯。首相官邸自2005年啟用至今，前首相包括安倍晉三、麻生太郎、野田佳彥等人都曾居住於此。

值得注意的是，高市早苗的丈夫山本拓也將一同入住官邸。山本拓於今年2月罹患腦梗塞，平時需要依靠輪椅行動。為了配合他的需求，官邸已在入住前完成無障礙空間的改裝工程。對於首相入住官邸的意義，有分析指出，身為國家的經營者，即使在年終年初也無法放鬆，而危機管理是經營國家的關鍵。高市早苗搬進官邸，正是為了更好地進行危機管理，確保國家運作順暢。

