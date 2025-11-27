高市早苗脫離少數執政！小黨3議員合作加入 自民黨派重回眾議院過半

日媒《共同社》報導，日本眾議院小黨「改革之會」的3名國會議員，確定將加入自民黨會派，最快將於28日正式宣布。相關人士今（27）日透露，這3人加入後，執政黨在眾院的總席次將達233席，超過465席的半數門檻。

目前眾議院會派版圖為自民黨・無所屬196席、聯立政權的日本維新之會34席，執政黨合計230席。一旦改革之會的3名議員併入自民黨會派，執政黨將首次在石破政權時代後，重新擁有眾院單獨過半，預料首相高市早苗未來預算與法案審議將不再高度依賴在野黨協力，國會運作也更趨穩定。

改革之會由3名原日本維新會的議員齊木武志（比例北陸信越）、守島正（大阪2區）、阿部弘樹（比例九州）在今年9月組成。3人均為維新除名後的「落單議員」，對與其他會派合作採取開放態度。今年10月首相指名選舉中，改革之會應自民黨要求，3人均投給高市早苗，成為高市內閣成立的重要助力。

媒體報導，自民黨在去年10月眾院選與今年7月參議院選舉連續受挫，使得政權一度成為「少數執政黨」。如今改革之會的投入，使執政黨終於在眾院重新取得過半席次。

