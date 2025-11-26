高市早苗與川普通話後改口了？栗正傑解讀她最新回應

日本首相高市早苗今天(26日)出席就任首相後的第一場黨魁討論會，她說明在國會有關「台灣有事」的答詢，是因為被問及具體的例子，她就計畫誠實回答。退役少將栗正傑認為，高市早苗稱日本沒有認定台灣法律地位的立場，這就很明顯的表達，日本不可能承認台灣獨立。

針對高市早苗與川普通話，栗正傑今(26日)在政論節目《新聞大白話》中表示，高市早苗今天在各黨派黨首的座談會，質詢她的議員有點做球給她，讓她回答這個問題。高市早苗這次回答有兩個重點︰第一個重點，高市稱日本沒有認定台灣法律地位的立場，這是依據舊金山合約的原則，這就很明顯的表達，日本不可能承認台灣獨立。在這種狀況下，總統賴清德等這幾位先生日本海鮮白吃了，吃了半天，結果人家首相講這種話，不會承認台灣的法律地位。

栗正傑接著表示，高市早苗第二個重點，提到她在國會裡面講到「台灣有事」，就會啟動日本「存亡危機事態」。 她自認是在具體例子內「誠實」回應。高市講這個話，很明顯的表達她強硬的立場，但是這句話不是講給中國大陸聽的，而是講給他們內部裡面右翼的份子聽的，她還是要表達右翼強硬的態度，因如果一下子全部退的話，可能會因此失去首相的職務，是很有可能重新改選首相，右翼維新會有可能不再支持她。

栗正傑認為，高市早苗的答詢要分成兩段來看。第一段是對中國大陸有退縮。台灣來講，法律上她不會去干涉，也不會承認台灣的獨立。甚至她還說，未來跟中國大陸透過對話建立全面的良好關係，這很明顯的是在對中國大陸示弱退縮；但對自己國內來講，她也不能一口氣推太快，所以她說，啟動日本「存亡危機事態」，是基於具體事證做「誠實」回應。

