高市早苗與川普通話敲定春季訪美 日媒：可能交換中國環台軍演看法

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗今（3）日與美國總統川普進行電話會談，雙方除互致祝賀外，也正式敲定高市將於今年春天訪問美國，根據日本媒體報導指出，兩人通話內容除日美同盟合作外，也可能觸及上月底中國對台灣進行的環台軍事演習。

高市早苗在社群平台 X 發文表示，今年適逢美國建國 250 週年，她已向川普表達祝賀之意，並再次確認在當前國際局勢下，日美將持續維持緊密合作關係，川普也在這場「極具意義」的通話中，正式邀請高市訪美，雙方同意著手進行春季成行的具體安排。

高市隨後向媒體表示，她期盼能與川普總統攜手合作，讓 2026 年成為日美同盟邁向嶄新歷史篇章的重要一年。

根據日本《產經新聞》報導，高市與川普通話時，曾就印太地區整體情勢交換意見，並再次確認在複雜的國際局勢下，日美將持續深化同盟關係，報導也指出，雙方可能在會談中討論如何因應中國於上月底對台灣實施的環台軍演。

此外，報導引述相關人士說法指出，川普規劃於 4 月訪問中國，並與習近平會晤，因此日方建議，高市早苗的訪美行程應安排在川普訪中之前，以利日美先行就區域與安全議題進行溝通協調。

高市早苗也在貼文中強調，年初即能再次確認日美同盟的穩固連結，對雙方而言都具有高度象徵意義，她期待與川普總統共同為日美同盟開創新的歷史。

