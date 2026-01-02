高市早苗與川普通話 今春訪美將展開行程協調

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕日本首相高市早苗2日晚間與美國總統川普舉行約20分鐘的電話會談。雙方一致同意就今年春季高市首相首次訪美的行程展開具體協調。讀賣新聞報導，共軍去年底在台灣周邊實施軍事演習，也被視為雙方討論的議題之一。

這次的通話是由日方提出要求，雙方上次通話是在去年11月25日。高市早苗今晚在電話會談後於官邸向媒體說明此事，綜合日媒報導，高市表示，川普再次邀請她訪美，能在新年伊始就與川普總統直接通話，確認日美同盟的堅實合作關係，具有極其重要的意義。

高市指出，雙方在通話中就「印太地區」情勢交換意見，確認在當前國際局勢下維持緊密合作的重要性。讀賣新聞報導，共軍去年底在台灣周邊實施軍事演習，也被視為雙方討論的議題之一。雙方並確認將持續推動日美韓等志同道合國家的合作，以及「自由且開放的印太」構想。

此外，高市也向川普表達美國即將迎來建國250週年的祝賀，並確認將進一步深化日美在經濟與安全保障領域的合作。

報導指出，若高市首相訪美成行，將是自去年10月就任以來的首次訪美。高市先前在國會答辯談及「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」之後，日中關係趨於緊張。由於川普預定4月訪問中國，與中國國家主席習近平會談。日方希望能在此之前安排高市於3月訪美，先與川普會晤，避免美方在對中政策上過於傾向緩和，就相關認知進行溝通，並藉此向國內外展現日美同盟的穩固性。

