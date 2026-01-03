高市早苗與川普通話「計劃春季訪美」 日媒分析：可能討論中國圍台軍演

高市早苗昨晚與川普通話。圖為先前畫面。（翻攝自X@takaichi_sanae）

日本首相高市早苗在昨（2）日晚間與美國總統川普通話，在電話中，川普邀請高市訪美，會後，高市早苗透露，雙方同意就今年春季訪美的具體安排進行磋商，日媒則指出，2人在電話中可能有有提及中國的圍台軍演。

關於這次通話，高市早苗透過社群媒體X發文說，正值美國建國250週年之際，她向美國表達了祝賀，另外，她也說，美國日本的重要盟友，雙方也就當前國際情勢重申日美的緊密合作。

高市早苗也說，應川普邀請，他們也同意詳細協調，確保她今年春天能訪問美國。高市早苗表示，這次的通話意義非凡，「期待與川普總統攜手，共同譜寫2026年日美同盟歷史的新篇章」。

根據日媒《產經新聞》的報導，2國領導人除了就印太局勢交換了意見，也可能有討論如何去應對中國2025年對台灣進行的軍事演習。

