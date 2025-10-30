高市早苗與李在明首次會晤 強調日韓將加強合作

日本首相高市早苗今天(30日)抵達南韓準備出席亞太經合組織(APEC)領袖峰會，她並與南韓總統李在明舉行了她上任以來的首次峰會。

日本共同社報導，上週就任首相的高市早苗今天從東京前往南韓，準備出席11月1日在南韓古都慶州開幕的APEC領袖峰會。

以保守派立場著稱的高市早苗表示，東京希望與首爾穩定發展「面向未來」的關係，並在此基礎上，進一步改善近年來因二戰遺留歷史問題而一度蒙上陰影的雙邊關係。

高市早苗說：「穩定、面向未來的關係將使日本和南韓都受益。」

南韓聯合通訊社報導，總統李在明在與日本新任首相的首次峰會中表示，面對全球快速變化的情勢，首爾和東京應加強合作。

李在明在會談開始時重申了他將致力於與日本密切合作的承諾。李在明表示：「在國際格局和貿易環境快速變化的背景下，我認為南韓和日本作為擁有諸多共同點的鄰國，比以往任何時候都更需要加強面向未來的合作。」

李在明指出，南韓和日本在國內外都面臨到許多共同的挑戰，並強調，兩國透過協調展開合作的重要性。

他表示：「我相信，透過分享經驗和攜手合作，我們不僅能夠成功應對國內問題，也能成功應對國際問題。」

兩人的前一任領袖-前日相石破茂和前南韓總統尹錫悅為近期日韓關係升溫鋪平了道路；兩國的領袖互訪機制於2023年恢復。在此前，由於二戰賠償等問題，這兩個鄰國的關係一度惡化。