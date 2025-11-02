高市早苗與林信義會面惹怒北京 中國外交部火速抗議：性質惡劣

日本首相高市早苗（右）在社群發出與台灣代表林信義（左）的合照，引起中國反彈。（翻攝高市早苗X）

亞太經濟合作會議（APEC）1日落幕，日本首相高市早苗在峰會期間與台灣代表林信義會晤，引發中國強烈不滿。中國外交部當晚對外表示，已向日方提出「嚴正交涉」與「強烈抗議」，並批評高市早苗此舉嚴重違背「一個中國原則」與中日四個政治文件精神。

高市早苗於10月31日與11月1日兩度在社群平台X貼出與林信義的合照與會談內容，表示「希望日台務實合作能持續深化」，並稱林信義為「台灣總統府資政」。根據NHK報導，雙方會談約25分鐘，討論經濟、防災及區域和平等議題，高市強調「台灣是珍貴的朋友與重要夥伴」，林信義則回應盼雙方關係更加緊密。

然而中方隨即回應強硬。中國外交部發言人指出，日本領導人在APEC會議期間「執意與台灣當局人員會面，並高調在網路炒作」，向「台獨勢力」發出錯誤訊號，性質與影響「極其惡劣」。中方對此堅決反對，並已正式向日方提出嚴正交涉。

中方強調，台灣問題屬於中國內政，是「核心利益中的核心」，事關中日關係的政治基礎與信義，不容觸碰。今年適逢抗戰勝利與台灣光復80週年，中方指日本曾長期殖民台灣，「理應更加謹言慎行」。

中國外交部並敦促日方「反思糾錯」，恪守中日政治文件精神與歷來承諾，停止干涉中國內政，並採取行動消除負面影響，以實際行動落實「建設性、穩定的中日關係」承諾。

