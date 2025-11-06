高市早苗與澤倫斯基通話 承諾繼續支持烏克蘭

日本首相高市早苗在5日晚間，與烏克蘭總統澤倫斯基通話。高市在通話中，再度表達了日本對烏克蘭的支持。

日本首相高市早苗，昨晚（5日）與烏克蘭總統澤倫斯基通電話。高市向澤倫斯基表示，將繼續支援遭俄羅斯進攻的烏克蘭，並確認了密切合作的方針。

據日本媒體報導，高市向澤倫斯基強調，「日本與烏克蘭休戚與共的態度不變」，為了早日實現公正持久的和平，日本今後仍然將對烏克蘭，提供強有力的後援。澤倫斯基對日本的堅定支持，表示感謝，並強調烏克蘭其實一直努力，希望實現和平。據瞭解，這次通話持續了約30分鐘。

據烏克蘭總統府方面表示，澤倫斯基與高市，就俄羅斯攻打烏克蘭，對世界和平構成威脅，達成了共識，並且表達了加強安保領域合作的意願。