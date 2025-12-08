高市早苗舉債拼經濟，引發弱日圓、高通膨、債市震盪 日本央行「這一步」成風險走向關鍵

日本首相高市早苗為拼經濟，大推18.3兆日圓巨額刺激方案，寄望靠舉債支應，卻引發市場質疑「誰來買債」，並拉高國債殖利率攀升、日圓疲弱壓力。政府一方面安撫投資人、否認「特拉斯危機」風險，另一方面政策視線正快速聚焦日本央行。日本銀行(日本央行)總裁植田和男12月初釋放明確升息訊號，加上內閣官員對升息的態度也罕見保持開放，市場預估12月18至19日例會升息機率已達90%。

18.3兆日圓拼經濟，6成資金卻得靠發債補足

11月28日，高市內閣通過2025年度追加預算案、規模高達18.3兆日圓的抗高物價、促進經濟成長的刺激方案，其中歲入約6成仰賴追加發行國債補足，金額達11兆6960億日圓，目標12月在國會通過。

儘管高市早苗提出「負責任積極財政」說法，但此次追加預算規模超過2024年度的13.9兆日圓，為疫情後最大。

根據國際貨幣基金（IMF）統計，日本債務佔其GDP比率接近230%，已居全球最高，市場投資人對日本未來發債計畫、債券買盤更加存疑。根據路透報導，高市內閣會議時，財政部長片山皐月曾呈報債券拋售走勢圖，此舉獲得高市對日圓疲軟與債勸價格下跌憂慮。

日本銀行總裁植田和男。（美聯社）

面對外界疑慮，高市在國會否認日本會出現「Truss shock」（特斯拉事件），強調將限制追加舉債並推動日本版「DOGE」檢討支出。片山則表示，政府將持續監控市場、維持財政永續。不過，高市內閣說法依舊無法抹去市場疑慮。

​「Truss shock」（特斯拉事件） ​英國前女首相特拉斯（ Liz Truss）於 2022 年 9 月提出大規模、無資金支持的減稅計劃，特別是針對富人的減稅措施。此舉嚴重削弱了市場對英國財政紀律的信心，導致英鎊匯率暴跌，創下歷史新低，同時政府借貸成本（公債殖利率）飆升。這場危機迫使英國央行介入救市，並最終導致特拉斯在上任僅 45 天後辭職。

日國債殖利率飆高，市場質疑「誰來買債」？

債市買盤疲弱下下，日本10 年期國債殖利率12月5日已攀高達1.95%，為2007年以來新高；近月累計上升27 個基點。長期國債利率升勢更大，20 年期已攀高達2.936%、30 年期則突破 3.436%。

東京Simplex資產管理公司利率與信用基金經理千葉俊信（Toshinobu Chiba）向路透指出，若日本經濟成長未如預期，「最終留下的仍將是債務」。

長天期債券需求對投資人吸引力已經不夠，尤其是海外投資人買力更顯不足，而日本政府欲新增發行的國債將成為最新測試市場水溫的工具。根據美國銀行估算，日本國債在2025年供給規模已經達58兆日圓，2026年將再新增11兆日圓。

Baillie Gifford全球債券經濟人Sally Greig示警，日本不是唯一擴大發債的國家，到底誰要來買債？

日本國債吸引力不足，日圓表現也疲弱不堪。日圓對美元匯價一度在11月貶至158左右，近日徘徊在155附近，較10月初貶值約 5%，進口成本推升整體物價。根據日本農林水產省最新統計指出，零售米價再創調查以來新高，約1000 家超市的5公斤米均價升至4335日圓，品牌米升至4551日圓。

日本九州日向市一間超市架上擺放著白米，標語寫著「米供應量不足，家庭限購一袋」。（美聯社）

升不升息都很難，市場關注日本央行如何「穩操作」

日圓疲弱、物價攀高，最快、最猛的解決方案，就是讓日本央行升息。

「日經亞洲」報導指出，片山、經濟財政政策大臣城內實近期談話均日本央行獨立性，內閣未出現反對升息的意見。植田和男12 月1日演說也暗示升息可能。他指出，日本中性利率介於 1% 至 2.5%，暗示政策正常化仍在早期階段。

「日經亞洲」指出，市場預期日本央行12月例會（12月18～19日）升息機率已超過90%。若日本央行在此例會升息，利率水準將自1995年以來首度突破0.5%至0.75%。

不過，美國財經媒體CNBC分析則指出，日本央行自2024 年3月結束收益率曲線控制（YCC）與負利率後，日本債市市場化程度提高，使殖利率更受市場主導。當前通膨已連續43 個月高於 2%情況下，日本央行面臨兩難，一是升息可能抑制需求並推高政府融資成本；二是不升息則可能使日圓續貶，加劇輸入型通膨。

Kotak Securities外匯分析師Anindya Banerjee警告，若日銀重新啟動寬鬆或YCC 壓殖利率，日圓恐再次大幅走弱，日本金融市場恐將迎來大震撼。回顧2024年8月，因日本央行升息、美國經濟數據走弱共同作用，日圓套利交易曾大量退場，日經單日下跌 12.4%，創1987年最大跌幅紀錄。

但另有市場分析師認為，日本金融市場「系統性拋售」難以重演，因日本養老金、壽險與 NISA帳戶等結構性買盤有助穩定海外曝險。

全球市場投資人將更加聚焦日本央行，觀察日本央行如何在穩定市場與推動正常化之間取得平衡，因為這不僅將深刻影響日本中期經濟走勢，也會牽動全球市場情緒。



