高市早苗舉債拼經濟，引發弱日圓、高通膨、債市震盪 日本央行「這一步」成風險走向關鍵
日本首相高市早苗為拼經濟，大推18.3兆日圓巨額刺激方案，寄望靠舉債支應，卻引發市場質疑「誰來買債」，並拉高國債殖利率攀升、日圓疲弱壓力。政府一方面安撫投資人、否認「特拉斯危機」風險，另一方面政策視線正快速聚焦日本央行。日本銀行(日本央行)總裁植田和男12月初釋放明確升息訊號，加上內閣官員對升息的態度也罕見保持開放，市場預估12月18至19日例會升息機率已達90%。
18.3兆日圓拼經濟，6成資金卻得靠發債補足
11月28日，高市內閣通過2025年度追加預算案、規模高達18.3兆日圓的抗高物價、促進經濟成長的刺激方案，其中歲入約6成仰賴追加發行國債補足，金額達11兆6960億日圓，目標12月在國會通過。
儘管高市早苗提出「負責任積極財政」說法，但此次追加預算規模超過2024年度的13.9兆日圓，為疫情後最大。
根據國際貨幣基金（IMF）統計，日本債務佔其GDP比率接近230%，已居全球最高，市場投資人對日本未來發債計畫、債券買盤更加存疑。根據路透報導，高市內閣會議時，財政部長片山皐月曾呈報債券拋售走勢圖，此舉獲得高市對日圓疲軟與債勸價格下跌憂慮。
面對外界疑慮，高市在國會否認日本會出現「Truss shock」（特斯拉事件），強調將限制追加舉債並推動日本版「DOGE」檢討支出。片山則表示，政府將持續監控市場、維持財政永續。不過，高市內閣說法依舊無法抹去市場疑慮。
「Truss shock」（特斯拉事件）
英國前女首相特拉斯（ Liz Truss）於 2022 年 9 月提出大規模、無資金支持的減稅計劃，特別是針對富人的減稅措施。此舉嚴重削弱了市場對英國財政紀律的信心，導致英鎊匯率暴跌，創下歷史新低，同時政府借貸成本（公債殖利率）飆升。這場危機迫使英國央行介入救市，並最終導致特拉斯在上任僅 45 天後辭職。
日國債殖利率飆高，市場質疑「誰來買債」？
債市買盤疲弱下下，日本10 年期國債殖利率12月5日已攀高達1.95%，為2007年以來新高；近月累計上升27 個基點。長期國債利率升勢更大，20 年期已攀高達2.936%、30 年期則突破 3.436%。
東京Simplex資產管理公司利率與信用基金經理千葉俊信（Toshinobu Chiba）向路透指出，若日本經濟成長未如預期，「最終留下的仍將是債務」。
長天期債券需求對投資人吸引力已經不夠，尤其是海外投資人買力更顯不足，而日本政府欲新增發行的國債將成為最新測試市場水溫的工具。根據美國銀行估算，日本國債在2025年供給規模已經達58兆日圓，2026年將再新增11兆日圓。
Baillie Gifford全球債券經濟人Sally Greig示警，日本不是唯一擴大發債的國家，到底誰要來買債？
日本國債吸引力不足，日圓表現也疲弱不堪。日圓對美元匯價一度在11月貶至158左右，近日徘徊在155附近，較10月初貶值約 5%，進口成本推升整體物價。根據日本農林水產省最新統計指出，零售米價再創調查以來新高，約1000 家超市的5公斤米均價升至4335日圓，品牌米升至4551日圓。
升不升息都很難，市場關注日本央行如何「穩操作」
日圓疲弱、物價攀高，最快、最猛的解決方案，就是讓日本央行升息。
「日經亞洲」報導指出，片山、經濟財政政策大臣城內實近期談話均日本央行獨立性，內閣未出現反對升息的意見。植田和男12 月1日演說也暗示升息可能。他指出，日本中性利率介於 1% 至 2.5%，暗示政策正常化仍在早期階段。
「日經亞洲」指出，市場預期日本央行12月例會（12月18～19日）升息機率已超過90%。若日本央行在此例會升息，利率水準將自1995年以來首度突破0.5%至0.75%。
不過，美國財經媒體CNBC分析則指出，日本央行自2024 年3月結束收益率曲線控制（YCC）與負利率後，日本債市市場化程度提高，使殖利率更受市場主導。當前通膨已連續43 個月高於 2%情況下，日本央行面臨兩難，一是升息可能抑制需求並推高政府融資成本；二是不升息則可能使日圓續貶，加劇輸入型通膨。
Kotak Securities外匯分析師Anindya Banerjee警告，若日銀重新啟動寬鬆或YCC 壓殖利率，日圓恐再次大幅走弱，日本金融市場恐將迎來大震撼。回顧2024年8月，因日本央行升息、美國經濟數據走弱共同作用，日圓套利交易曾大量退場，日經單日下跌 12.4%，創1987年最大跌幅紀錄。
但另有市場分析師認為，日本金融市場「系統性拋售」難以重演，因日本養老金、壽險與 NISA帳戶等結構性買盤有助穩定海外曝險。
全球市場投資人將更加聚焦日本央行，觀察日本央行如何在穩定市場與推動正常化之間取得平衡，因為這不僅將深刻影響日本中期經濟走勢，也會牽動全球市場情緒。
更多風傳媒報導
其他人也在看
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 1
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是0050、0056！專家點名這檔ETF「很抗跌」：持續加碼會成為搖錢樹
近年來，台灣ETF市場快速成長，從主動型、被動型到高股息或市值策略，種類繁多，讓新手投資人眼花撩亂，尤其在台股ETF領域，像0050、0056、00878、00919 等商品一直是熱門討論焦點。對此，素有「不敗教主」稱號的陳重銘直言，觀察11月的股災中，00919明顯比市值型ETF抗跌，主要原因是金融股比例最高，也就避開了AI類股的殺盤。陳重銘撰文提到，今年......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
記憶體撐場！華邦電股價飆逾8%登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電早盤一度今大漲逾9%，距離前高69.1元咫尺之遙，並以17萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 45 分鐘前 ・ 發起對話
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2
台積電太強買了就不放手！ 分析師「永不賣出」關鍵理由曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國最具影響力的投資理財網之一《TheMotleyFool》指出，在全球晶片製造領域，台積電（2330）技術與良率領先全球，包括蘋果...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔助攻印度塔塔蓋12吋晶圓廠！創海外授權首例 反遭外資重砍9.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
漲太兇！南亞科90日暴漲262%踩紅線 聯鈞、尖點當沖爆6成進入11檔注意股名單
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週五（5日）終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點，證交所公布11檔注意股。記憶體大廠南亞科（2408...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
明年台股3萬點是低標！5大投顧「2026行情攻略」 AI主軸外「這族群」有望補漲
今（2025）年4月間，受美國對等關稅影響，台股先是崩盤狂瀉2065點，創下史上最大跌點後，3日後又暴漲超過1600點，創下單日漲點新高，屢創驚人紀錄，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車。年關將近，近日迎來各大券商展望會舉辦潮，對於2026年台股表現，等5大投顧多普遍保持樂觀看法，認為明年有望再創高點，台股3萬點大關指只是低標。 雖對等關稅掀起全球政經海嘯，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
11月營收年增81%！「三星電子通路商」股價飆破9%登量價雙增王 華邦電、緯創也在榜上
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（5日）終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點。記憶體通路指標股、三星電子通路商至上（8112）...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電先進封裝訂單大爆滿 擴大委外釋單…日月光大贏家
台積電先進封裝產能大爆滿，正擴大委外釋單，相關訂單外溢效應大開，日月光投控旗下日月光半導體和矽品成為大贏家。因應台積電龐...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔拓展美國晶圓製造！11月營收破200億 遭投信狠丟19日「提款29億」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
重返榮耀？川普掀機器人狂熱「這2檔」連拉2根飆狠了 大摩：2045潛在市場將達3050億美元
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導傳言美國總統川普（DonaldTrump）將在2026年頒布機器人相關行政命令，帶動市場機器人行情重啟，穎漢（4562）、羅昇（8374）...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
玉山金併三商壽有望晉升5大金控 「這時」停止股票過戶
玉山金擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部已發行股份，擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。玉山金近年積極擴展事業版圖，從銀行、證券，到併購保德信投信，如今進一步跨足壽險業，若順利整合，玉山金將擁有銀行、保險、投信3大核心體系、躍升為第5大上市金控公司。玉山金股...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 發起對話
網飛砸720億美元收購華納兄弟探索，串流戰局與好萊塢版圖全面改寫
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，網上串流平台巨擘--網飛(Netflix，美股代碼NFLX)宣布，將斥資720億美元收購美國娛樂巨擘華納兄弟探索(Warner Bros Discovery，美股代碼WBD)的電影與電視工作室，以及串流平台HBO與HBO Max，交易對華納兄弟探索整體企業價值約827億美元，被視為其成立以來最大膽、最關鍵的一次戰略轉身。消息公布後，上週五網飛股價帶量收跌2.89%，報100.24美元，成交金額達130.54億美元，位美個股第4高；華納兄弟探索股價則大漲6.28%，報28.61美元，週線急漲8.67%，連續第八週收紅，顯示資金普遍押注此案最終能落地。依協議，交易以現金加股票方式支付，華納兄弟探索股東每股將獲得27.75美元對價，對應股權價值約720億美元，企業總價值約827億美元。為降低監管壓力與資產過度集中疑慮，華納兄弟探索需先完成今年6月宣布的公司分拆計畫，把流媒體及工作室部門與全球網路部門拆成兩家獨立上市公司，新拆出的Discovery Global將持有全球網路資產，包括CNN、TNT體育與Discovery頻道等有線電視頻道以及相關數位產品，這部分財訊快報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話