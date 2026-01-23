高市早苗若重新贏得眾院大選 中日關係難再回頭

日本政壇即將迎來重大劇變，首相高市早苗23日下午正式宣佈解散國會，展開一場攸關日本未來數年外交與安保走向的大選「豪賭」。學者分析，此次解散並非單純的政治權力計算，而是面對中國結構性壓力的積極回應，就是希望透過重新取得國民授權(Mandate)，為日本長期對抗中國的「政治勒索」與「經濟脅迫」奠定法理與民意基礎，而一旦高市帶領的自民黨贏得眾議院國會選舉，未來的中日關係勢必持續惡化，難以回頭。

高市賭上政治前途 宣佈解散國會重新大選

廣告 廣告

日本首相高市早苗23日宣佈解散國會，預計2月8日就會辦理重新投票，也就是從解散國會至重新大選相隔僅有16天，是日本戰後至今間隔最短的一次。而高市的目標，就是要讓自民黨，或是和日本維新會組成的執政聯盟能在目前眾議院465席當中，取得233席以上的過半席次，贏得國會主導權，但這也意味著，高市同樣必須賭上選舉失利、失去執政地位的風險。

為何解散國會？為抗中重新取得民意基礎

至於高市為何要冒此風險？成功大學政治系教授王宏仁則觀察到，這其中絕對並非只是單純的政治權力計算，更重要的是要因應中國結構性的壓力，尤其在高市「台灣有事」論後，中國持續在經濟、軍事及政治上對日施壓，因此高市才希望能透過選舉，重新取得民眾的授權，為日後長期對抗中國經濟脅迫及政治勒索奠定民意及法理基礎。

王宏仁說：『中國用政治勒索的方式，比如說要高市早苗退讓，甚至要她下台， 對她人身攻擊，說要砍頭什麼的斬首這些，我覺得對高市來講，這個其實是一個很重要的，她必須要重新選舉的對外因素，因為當他有一個重新有一個mandate(授權)之後，mandate就是一個國民授權之後，他就可以有一個底氣或是說有一個背後支持力量，來去跟中國做長期對抗。』

重新大選 高市有贏面也有風險

儘管目前高市個人聲望極高，高市早苗內閣的支持率甚至還達到了78.1%，不過政大外交系教授劉德海仍認為，高市雖然有機會贏得選舉，但相對失去政權的風險也並非沒有。

他說：『機會當然會有，但她個人的支持率到了75%或70%，並不代表了說你的國會就一定會贏，因為你的國會選舉的時候，這涉及地方利益、商業利益、個人利益的什麼利益，這時候就不是只是黨的選擇而已，所以有可能就像石破茂那時候不是也是重選，想要增加席次，結果倒過來反而減少了席次，所以這個其實不一定的，當然這次他是想要再來試一次，那就看他怎麼樣了，風險還有存在的。』

大選最大變數 天氣影響投票率

而相較於劉德海，王宏仁則對高市選情樂觀很多，至少贏面超過5成以上，但他認為，投票率將會是影響這次選舉最大的關鍵因素。

他說：『我覺得這次的關鍵是投票率的問題，這投票率問題當然牽涉很多，第一個是天氣很糟，你知道像日本很冷，人家出來投票其實是一個問題，投票率如果下降的話，我覺得是不利於她的，她現在當然是希望高市早苗或自民黨要催生、要鼓動選民的這個熱情，然後比如說她就是要大家保住高市早苗。』

中國對日施壓 成高市選情啦啦隊？

除此之外，王宏仁強調，雖然「中國因素」是高市解散國會的重要原因，甚至中國對日本的施壓還可能成為高市選情的啦啦隊，但他認為，自民黨在選戰動員上仍會以「經濟民生」為主軸。高市必須說服選民，她推行的減稅政策不會排擠到其他預算，特別是她計劃在2028年前將軍費提升至GDP的2%以上，這對日本財政而言，將會是巨大的負擔。

高市一旦重新執政 中日關係難回頭

只是，一旦高市經過選舉考驗，重新取得國會主導權，王宏仁預期，中日關係將勢必持續惡化，至少在未來高市執政期間，都將難以回頭。

他說：『不會回頭，基本上就不會，就中日關係，如果說是高市早苗，她繼續當首相的話，就是中日關係會做到她下台之後，才會有回溫的可能性，這我覺得目前看起來是這樣。』

大選結果 將影響東亞戰略格局

王宏仁說，這次選舉對高市是豪賭，對日本的發展也是重要的轉折點，因為高市如果贏得大選，她即將會代表新民意赴美和川普會談，搶在川普4月訪中前，對外展示美日同盟的穩固關係，另外，也將推動修正安保3文件，甚至可能進一步透過法律修正，增加日本介入台海衝突的可行性，絕對會對個東亞戰略格局產生深遠影響。