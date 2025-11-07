高市早苗表態中國犯台可構成「存立危機事態」矢板明夫：對台利多

日本首相高市早苗。 圖：翻攝「X」@takaichi_sanae

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗7日針對「台灣有事」是否構成日本「存立危機事態」做出明確表態，若中國動用武力攻擊台灣，日本政府將可能認定為「存立危機事態」而啟動集體自衛權，允許自衛隊行使武力。對此，資深媒體人矢板明夫分析，若中國考慮動武，不僅要顧忌美國的反應，也必須防範日本介入。這將大幅提高北京的攻台成本，使其武力冒險的可能性下降。

矢板明夫在臉書發文寫道，高市早苗在眾議院預算委員會上的答辯，標誌著日本安全政策的一個歷史性轉折。她明確表示，若台灣遭受武力攻擊，並出現以戰艦進行海上封鎖等行動，日本政府可能將此視為「存亡危機事態」，自衛隊可以據此行使集體自衛權。她強調，台灣局勢已進入極為嚴峻的階段，政府必須以最壞的情況為前提做好準備。

矢板明夫解釋：「這番話的意義在於，日本首度由現任首相正式承認，若台海爆發戰爭，自衛隊可能介入。根據日本現行安全法制，只要與日本密切相關的國家遭到攻擊，而此舉被認定為威脅日本存亡，則即使日本本身未被攻擊，也可行使集體自衛權。換言之，若中國對台發動軍事行動，日本政府可能認定這是『日本的事』，進而採取實際行動。」

矢板明夫提到：「這樣的表態，延續了安倍晉三前首相在卸任之後發表的「台灣有事就是日本有事」的理念，而且進一步賦予了政策實質。長期以來，日本被稱為『單肺國家』——由於和平憲法的束縛，只能依靠經濟和外交手段維持國際地位，無法以軍事力量支撐國策。然而，如今的日本正逐漸擺脫這種被動狀態。」

矢板明夫指出：「高市的發言，不只是安全政策上的宣示，更象徵日本國家意識的復甦。二戰敗戰八十年後，日本正準備重新以『正常國家』的姿態，回到國際政治舞台的中央。對台灣而言，這是利多。若中國考慮動武，不僅要顧忌美國的反應，也必須防範日本的介入。」

矢板明夫續指：「這將大幅提高北京的攻台成本，使其武力冒險的可能性下降。高市早苗的態度象徵著一個新的日本正在形成。面對台海的風雲詭譎，她以務實的危機意識推動防衛政策的轉變。日本正在對自身角色重新定位——從被動的和平主義者，轉向積極守護自由與安全的行動者。」

