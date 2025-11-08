高市早苗表態！台灣有事可能行使「集體自衛權」 他揭對台影響：利多
政治中心／游舒婷報導
日本明確表態！日本首相高市早苗在眾議院預算委員會上明確指出，若「台灣有事」，日本政府可能將此視為「存亡危機事態」自衛隊可以據此行使集體自衛權，印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，這標誌著日本安全政策一個歷史性的轉折，同時也對台灣有利。
高市早苗明確指出，若台灣遭受武力攻擊，並出現以戰艦進行海上封鎖等行動，日本政府可能將此視為「存亡危機事態」，自衛隊可以據此行使集體自衛權。高市早苗強調，台灣局勢已進入極為嚴峻的階段，政府必須以最壞的情況為前提做好準備。矢板明夫說，這番話的意義在於，日本首度由現任首相正式承認，若台海爆發戰爭，自衛隊可能介入。
矢板明夫說明，根據日本現行安全法制，只要和日本密切相關的國家遭到攻擊，就會被認定威脅日本存亡，即便日本本身並未被攻擊，但也能行使集體自衛權。這代表，如果中國對台發動軍事行動，日本就會認為這是「日本的事」，這樣的表態，不僅延續安倍晉三前首相在卸任之後發表的「台灣有事就是日本有事」的理念，更是進一步賦予實質。
矢板明夫分析，長期以來，日本受限於和平憲法，被稱為「單肺國家」，僅能依靠經濟和外交手段維持國際地位，難以用軍事力量支撐國策。然而，高市首相的發言，不只是單純的安全政策宣示，更象徵著日本國家意識的復甦。高市早苗的態度，象徵著一個新的、更具行動力的日本正在形成，從過往被動的和平主義者，轉向積極守護自由與安全的行動者。
對於台灣而言，這項表態被視為利多。矢板明夫指出，若中國考慮對台動武，未來不僅要顧忌美國的反應，也必須將日本的介入可能性納入考量，這將大幅提高北京的攻台成本，降低其武力冒險的可能性。
