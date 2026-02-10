高市早苗表態「持續與中對話」 北京堅持先拿出實際行動

日本自民黨9日舉行第51屆眾議院選舉選後記者會，首相兼黨魁高市早苗表示，對與中國對話「持開放態度」。不過北京當局今天(10日)回應，日方必須先拿出「實際行動」才願對話，等同於拒絕高市的提議。

法新社報導，自民黨在贏得8日的眾議院大選後，高市早苗向記者表示，日本對「與中國進行各種對話持開放態度」。

中國外交部發言人林劍今天在記者會上，被問到高市「持續對話」的立場時指出，真正的對話應建立在「尊重對方、恪守共識」的基礎上，「嘴裡喊著對話，手上卻忙著對抗，這樣的對話沒人會接受」。

林劍強調，東京必須以實際行動展現對話誠意，「日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，很簡單也很明確，就是撤回高市『涉台錯誤言論』」。

高市去年11月在眾議院接受質詢時表示，若中國武力犯台，可能構成日本的「存亡危機事態」，暗示日方可能出動自衛隊介入台海危機，引發中方強烈不滿，中日關係迅速降溫。

自高市早苗發表「台灣有事」論以來，北京對日本展開一連串反制措施，包括勸阻國民赴日旅遊，並一度禁止稀土出口日本。(編輯：楊翎)