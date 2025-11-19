高市早苗被人身攻擊！女模嗆長得像「車力巨人」慘遭出征 起底是洪秀柱乾女兒

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

日本首相高市早苗日前接受質詢時發表的「台灣有事」言論引發中方不滿，導致兩國情勢緊張，進而引發眾多事件和討論。最近就有一名女子在Threads上放上高市早苗的照片，並與知名動漫《進擊的巨人》中的角色「車力巨人」進行比較，表示「她真的跟進擊的巨人那個好像～！你說她是不是也愛嘴秋？」貼文一出即慘遭網友出征，隨後更被起底是國民黨資深黨代表，還是洪秀柱的乾女兒。

洪秀柱乾女兒黎子渝在Threads上以「車力巨人」人身攻擊高市早苗。（圖／翻攝自高市早苗X、Threads）

Threads帳號「Akina Li」最近發布一則以高市早苗和車力巨人為圖的貼文，並寫下：「她真的跟進擊的巨人那個好像～！你說她是不是也愛嘴秋？」回顧其過去的貼文，可以發現其中不乏許多批評綠營的內容，該帳號隨後也被起底是國民黨資深黨代表，也是洪秀柱的乾女兒黎子渝。

據悉，黎子渝曾是一名模特兒，因仰慕洪秀柱而踏入政壇，更被洪認作乾女兒，當年當選新竹市黨代表還獲封「最正國民黨代表」的稱號。今年10月，她也以資深黨代表的身分為鄭麗文助選黨主席。

消息曝光後，引發大批網友湧入留言抨擊：「他優秀到你只剩攻擊長相了，你這美顏開300%是有什麼資格講人家」、「你是台灣人嗎？日本挺台灣你好像很不爽一樣」、「留言讓大家認識洪秀柱女兒講話多沒水準」。值得一提的是，由於車力巨人有著人中很長的特殊長相，過去曾有女子被以該角色嘲諷外表而提出加重誹謗告訴，並獲賠1萬2000元的判例。

