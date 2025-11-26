高市早苗被施壓！賴清德向中國喊話這1事

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前發表關於「台灣有事」談話，引起中國強烈反彈。對此，總統賴清德今（26）日表示，希望中國能夠了解，印太的和平穩定，印太地區每一個國家都有責任，要能夠體現大國的責任，動不動就對周邊國家進行複合式威脅和攻擊，這不是一個負責任的大國的應有的作為。

賴清德上午9時30分召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會議結束後在總統府大禮堂舉行記者會，包含副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、經濟部長龔明鑫等人出席。

對於媒體提問，高市早苗就台灣有事發表相關言論以來，中國對日本採取各種措施，在這個情勢下台灣如何在國際上扮演角色？今天召開國防預算記者會想向國際社會傳達什麼訊息？

賴清德表示，高市早苗是基於維護印太的和平穩定，所以才在跟川普總統以及中國國家主席習近平見面時，分別提出來，在國會的答詢也是基於這個立場。

賴清德說，希望中國能夠了解，印太的和平穩定，印太地區每一個國家都有責任，特別是中國作為印太地區的大國，要能夠體現大國的責任，動不動就對周邊國家進行複合式威脅和攻擊，這不是一個負責任的大國的應有的作為。

此外，對於台灣之盾，賴清德說，希望在作戰上能夠達到三個目標，第一個，分層防禦、高中低空分層防禦；第二個，導入人工智慧等各項科技作為，能夠高度感知；第三有效攔截，目的是在保護國軍的戰力，可以想見中國的飛彈越來越多，如果對台灣發動攻擊，一定會發射中國目前所建置的飛彈，所以必須要有台灣之盾，有效保存國軍戰力；第二，也要有效保護國家的關鍵基礎設施；第三是保護國人生命財產安全，有這樣的具體目標、期程規劃，會逐步來達成。

日本首相高市早苗日前發表關於「台灣有事」談話，引起中國強烈反彈。圖為高市早苗資料照。(AP Photo/Eugene Hoshiko, Pool)

