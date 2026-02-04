高市早苗被首投族形容「可愛領導人」 小泉進次郎催票「自損八百」笑翻

高市早苗被首投族形容是「可愛」的領導人。（翻攝自高市早苗臉書）

日本眾議院選舉進入白熱化階段，首相高市早苗的高支持率，讓所屬的自民黨被看好能在國會單獨過半。根據民調，高市早苗在20歲世代的支持率高達84%，還有首投族形容她是「可愛」的領導人，顯示她為長期受年長男性主導的政壇注入新氣象；選情一片大好的狀況，同黨的防衛大臣小泉進次郎仍不敢大意，助講時甚至拿去年自民黨總裁選舉落敗自嘲，提醒支持者不可大意。

根據日本經濟新聞社與東京電視台1月底民調，高市內閣的整體支持率為67%，20歲世代受訪者對她的支持率84%，30歲世代為78%，70歲及以上僅53%。東京大學副教授藤田結子指出：「過去政壇一直是由年長男性主導，如今首相卻是女性，背景也與大眾的既定認知截然不同，帶來世事正在轉變的感受。」

資深研究員西野偉彥分析，高市的發言清楚明確，例如她說過「我會努力工作、工作、工作、工作再工作」，以簡單直接的言詞，引起年輕世代強烈共鳴。日本甚至出現新詞彙「サナ活」（發音為Sanakatsu），形容「替早苗加油的行動」，高市的支持者也會找出她使用的原子筆和包包跟風使用；不過儘管高市享有高人氣，但卻未直接轉化為支持她領導的執政黨自民黨，根據民調18歲至29歲受訪者，僅4成表示將在眾議院大選把票投給自民黨

雖然在高市的帶動下，自民黨聲勢明顯升溫，但民調顯示仍有大量選民未表態，讓黨內高層喊話基層全面動員，小泉進次郎更表示，看好的聲量是削弱自民黨氣勢的作戰，類似的報導越多，越會讓支持者認為沒問題，可能不去投票。他以自身為例：「即使大家說會贏，但去年自民黨總裁選舉我就輸了。有時候就是這樣，大家都看好你，但選戰落敗；看衰你，最後卻贏了。」不惜自嘲也要說服大家踴躍投票，被社群熱議。





