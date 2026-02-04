高市早苗要將自衛隊「寫入憲法」！陸外交部轟：應深刻反省侵略史

日本首相高市早苗近日在演說時，表示有意將自衛隊寫入憲法，大陸外交部今抨擊，「我們敦促日方深刻反省侵略歷史，傾聽國內民眾和平反戰的聲音，堅持走和平發展道路。」

大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝《網易》）

《環球網》報導，大陸外交部今舉行例行記者會，發言人林劍面對媒體詢問，做出上述表示。林劍指出，「二戰期間，日本軍國主義給地區和世界帶來了深重的災難。《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《日本投降書》等具有國際法效力的文件，明確了日本作為戰敗國的國際義務，這也是日本重返國際社會的政治和法律前提。」

廣告 廣告

林劍表示，「正因如此，日本的修憲問題一直受到國際社會和亞洲鄰國的高度關注。」他進一步抨擊，「我們敦促日方深刻反省侵略歷史，傾聽國內民眾和平反戰的聲音，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。」

日媒報導，經濟新聞報導，高市早苗2日訪問新潟縣上越市，為眾議院選舉發表競選演說時，披露有意將自衛隊寫入憲法，「我希望進行顯而易見的憲法修正，以維護自衛隊的尊嚴，並使其穩固地成為一支強大的力量。」引發各界關注。

延伸閱讀

軟體股崩跌拖累美股 台積電ADR跌1.64%、聯電挫1.89%

勞動基金前10大持股曝光！

台積電2奈米產能搶爆！黃仁勳會魏哲家後 輝達要出招了