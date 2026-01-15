高市早苗要求撤回稀土出口管制 中國商務部：根源在錯誤言行

中國商務部今日回應「中方對日本採取有關措施，根源在於高市首相的錯誤言行，日方心知肚明。」（翻攝自微博@央視新聞）

中國為報復日本首相高市早苗關於台灣有事的言論，接連祭出多種抵制措施，諸如禁止出口稀土到日本。高市直言「無法接受，已向中方強烈抗議，並要求撤回相關措施。」對此，中國商務部今日回應「中方對日本採取有關措施，根源在於高市首相的錯誤言行，日方心知肚明。」

中國商務部6日突然宣布對日本實施軍民兩用物項出口管制，內容涵蓋稀土、半導體設備和先進材料等，這可能會對日本的半導體和汽車產業造成衝擊。高市早苗8日表示無法接受，「已向中方強烈抗議，並要求撤回相關措施。若各地都發生所謂經濟脅迫之類的事，情況將不得了。」同時為了降低對特定國家的依賴度，將確實推動供應鏈強化。

廣告 廣告

中國商務部發言人何詠前今（15日）於例行記者會指出，「針對近日日本首相高市早苗表示，中方加强两用物項出口管制措施僅針對日本，不符合國際慣例，要求中方撤回，商務部新聞知己有何不同意見，前方清白論人們的錯誤。」出口管制是國際通行做法，維護世界和平、履行防擴散國際義務是出口管制的宗旨和原則。中國作為負責任大國，一貫積極履行防擴散國際義務。

何詠前表示，依法依規針對所有兩用物項，禁止對日本軍事用戶、軍事用途，及一切參與提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口，其目的是製止「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法。日方不正視問題根源，反而編造指責中方「經濟脅迫」，完全是顛倒黑白、強詞奪理，言辭和行徑更令人擔憂軍方主義復活。中方再次敦促日方切實反躬自省，糾正錯誤，避免在錯誤的道路上越走越遠。

更多鏡週刊報導

海警船去年356天繞行釣魚台 中國國防部嗆日本：不得採任何事態升級舉措

疑又是中國遊客搗亂 高松城遺跡石牆被塗鴉「小日本」

起重機砸列車釀32死！韓泰新婚夫妻魂斷歸鄉路 目擊者：人間煉獄