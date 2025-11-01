高市早苗見台灣APEC特使喊：台灣總統府資政！中國外交部氣瘋開嗆

國際中心／黃韻璇報導

2025亞太經濟合作會議（APEC）峰會在韓國登場，總統賴清德敦請資政林信義擔任領袖代表，上個月28日出發後，在APEC峰會召開前與日本首相高市早苗碰面，高市早苗更在個人社群平台發文分享，「我在候客廳和台灣總統府資政互致問候」。不料一句話就讓中國外交部氣炸發聲，稱「日本領導人錯誤言行，中方對此堅決反對，已向日方提出嚴正交涉」。

先前外交部書面報告指出，林信義第三度擔任領袖代表，對APEC運作非常熟悉，也深具公私部門經驗。我國代表團除出席相關會議外，並將與其他經濟體領袖交流，分享台灣的成功經驗。上個月31日兩人終於見面了，高市早苗透過社群平台X發布照片，貼文中寫下「在亞太經合組織峰會召開前，我與台灣的總統府資政林信義互致問候。」只見照片中兩人面對面微笑。

高市早苗發文表示，他與台灣參加APEC峰會的代表林信義見面了。（圖／翻攝自X@takaichi_sanae）

據中共官媒《環球網》昨（1）日晚間報導，針對日本首相高市早苗稱林信義為「台灣總統府資政」，中國外交部表示，「日本領導人執意在APEC會議期間與中國台灣當局人員會面，在網路社交平台高調炒作，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，對『台獨』勢力發出嚴重錯誤信號，性質和影響惡劣。中方對此堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議」。

中國外交部聲稱，「台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和日方基本信義，是不可逾越的紅線。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。日本曾長期殖民台灣，在台灣問題上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，理應更謹慎行事。中方強烈敦促日方恪守中日四個政治文件精神和迄今承諾，反思糾錯，切實採取措施消除負面影響，停止干涉中國內政，將建構契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係表態落實」。

