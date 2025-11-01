高市早苗見林信義連發2文！中國外交部炸鍋

▲日本首相高市早苗1日在APEC峰會期間，與台灣代表林信義會面。（圖／翻攝自Ｘ／@takaichi_sanae）

[NOWnews今日新聞] 亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議1日落幕，日本首相高市早苗在兩天峰會與台灣代表林信義等多名外國領導人會晤，她也連續兩天在X平台貼出與林信義會面的照片。對此，中國外交部表示，中方對此行為表示堅決反對，並已向日方提出嚴正交涉及強烈抗議。

高市早苗10月31日在X發文，曬出與林信義在APEC峰會前打招呼照片，「我在候客廳與台灣的總統府資政林信義互致問候」；11月1日高市正式接見林信義，她也發文說，「我接見了代表台灣出席APEC峰會的林信義先生，希望日本與台灣之間的務實合作能夠持續深化」。

NHK報導，兩人會談約25分鐘，高市提到近期與台灣在經濟關係的深化以及在防災方面的合作，強調台灣是極其重要的伙伴和珍貴的朋友，雙方經濟聯繫緊密，人文交流頻繁，希望繼續深化在廣泛領域的合作與交流，同時也強調台海和平穩定重要性。林信義回應，希望能進一步加強日本與台灣之間的關係。

對於高市早苗發布兩條與林信義會面的貼文，並稱林為「台灣總統府資政」，中國外交部發布答記者問，發言人表示，日本領導人執意在APEC會議期間與台灣當局人員會面，在網路社交平台高調炒作，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，對「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，性質和影響惡劣。中方對此堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

中國外交部發言人表示，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和日方基本信義，是不可逾越的紅線。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。日本曾長期殖民台灣，在台灣問題上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，理應更加謹言慎行。

發言人強調，中方強烈敦促日方恪守中日四個政治文件精神和迄今承諾，反思糾錯，切實採取措施消除負面影響，停止干涉中國內政，將構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係表態落到實處。

