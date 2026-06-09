高市早苗親信爆桃色醜聞！遭控5度用公款帶情婦開房
日本首相高市早苗的重要親信、現任官邸核心幕僚茂木正近日捲入桃色風波，遭爆涉嫌利用公款進行不當公務旅行，並與一名疑似情婦的女子關係密切，相關指控曝光後引發日本政壇關注。
遭控5度公費開房
根據《朝日新聞》報導，茂木正去年擔任大阪關西世博會國際博覽會總協調官期間，遭指控多次以公務出差名義安排與一名女子入住飯店。報導引述相關證詞、通訊紀錄及照片稱，茂木正至少5次利用公費進行相關行程，並被質疑在出差期間與該女子發生不當關係。
挪用公款恐觸法
報導提到，茂木正疑似挪用公款從事私人活動，恐涉及違反日本《國家公務員法》第99條有關公務員信用與職務倫理規範。不過截至目前為止，茂木正尚未針對相關指控公開回應。面對外界質疑，內閣官房方面也未正面說明，僅透過代表表示「不予置評」。
高市用人再掀討論
據了解，高市早苗組閣之初，原有意提拔茂木正出任首相秘書官，但考量其資歷與年資等因素後，最終安排其擔任首相官邸秘書官。由於茂木正被視為高市早苗相當倚重的人馬，也是首次進入首相官邸核心決策圈的重要幕僚，因此此次醜聞曝光後，也引發外界對高市政府人事布局的討論。
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