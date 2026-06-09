高市早苗親信爆桃色醜聞！遭控5度用公款帶情婦開房

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日本首相高市早苗親信茂木正遭爆涉嫌利用公款與女子進行不當公務旅行，引發外界關注。（圖／美聯社）





日本首相高市早苗的重要親信、現任官邸核心幕僚茂木正近日捲入桃色風波，遭爆涉嫌利用公款進行不當公務旅行，並與一名疑似情婦的女子關係密切，相關指控曝光後引發日本政壇關注。

遭控5度公費開房

根據《朝日新聞》報導，茂木正去年擔任大阪關西世博會國際博覽會總協調官期間，遭指控多次以公務出差名義安排與一名女子入住飯店。報導引述相關證詞、通訊紀錄及照片稱，茂木正至少5次利用公費進行相關行程，並被質疑在出差期間與該女子發生不當關係。

挪用公款恐觸法

報導提到，茂木正疑似挪用公款從事私人活動，恐涉及違反日本《國家公務員法》第99條有關公務員信用與職務倫理規範。不過截至目前為止，茂木正尚未針對相關指控公開回應。面對外界質疑，內閣官房方面也未正面說明，僅透過代表表示「不予置評」。

高市用人再掀討論

據了解，高市早苗組閣之初，原有意提拔茂木正出任首相秘書官，但考量其資歷與年資等因素後，最終安排其擔任首相官邸秘書官。由於茂木正被視為高市早苗相當倚重的人馬，也是首次進入首相官邸核心決策圈的重要幕僚，因此此次醜聞曝光後，也引發外界對高市政府人事布局的討論。

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