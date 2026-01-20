高市早苗解散國會拚過半！他曝1關鍵：真實力的考驗

政治中心／饒婉馨報導

日本首相高市早苗於19日正式宣布，計畫在 1 月 23 日解散眾議院，並於 2 月 8 日舉行改選。高市強調，在政權架構與重大政策方向出現變動的當下，必須由國民透過選票，對內閣及未來的路線做出最後判斷。對此，民進黨立委郭國文指出，這場選舉不只是日本內政，更關係到印太區域的安全佈局，期盼高市能藉此成為具備實質政治力量的親台領導人。





高市早苗「政治大豪賭」解散國會！郭國文揭1關鍵「高民調→真實力」

高市早苗正式回應「食品消費稅歸零」，展現出真決心。（圖／翻攝自Ｘ ＠高市早苗）

民調逼近八成！高市早苗祭「消費稅歸零」交由選民檢閱

郭國文分析，「高市上任以來內閣支持率表現亮眼，最新民調已逼近八成；如何將這股支持動能，轉化為穩定國會基礎與實質政策推動能力，正是她此時啟動改選核心考量」。高市更將「食品消費稅歸零」的敏感話題端上檯面，直接回應民眾面對物價上漲的壓力，並將財政方案交由選民檢核，展現出將「高民調」變為「真實力」的決心。這項舉動也被視為落實她上任以來「內政定調、區域布局、盟友連線」三部曲的最終抉擇。郭國文認為，高市選擇在此時主動出擊，是為了在印太安保體系中取得更穩固的政治授權。

廣告 廣告

高市早苗「政治大豪賭」解散國會！郭國文揭1關鍵「高民調→真實力」

高市早苗若能取得較多席次，在日本政壇的地位會更穩，也間接讓台灣多一個盟友。（圖／民視新聞）

繼承安倍路線！郭國文期盼：日本出現具備實力的親台領導人

從國際架構來看，高市早苗被視為安倍路線的繼承者。郭國文提到，「安倍當年同樣透過改選，將高支持度轉化為國會多數，才取得推動安全與外交戰略的政治空間」。現在高市面臨執政黨在國會席次不穩定的現狀，決定直接訴諸民意，形同對日本的安保政策與對中政策進行一次「公投式的確認」。郭國文強調，「對台灣而言，改選意義不僅止於日本國內政治」，若高市能成功取得國會主導權，將成為一位兼具路線與政治實力的「女安倍」，他期盼日本能藉此產生一位實力堅厚的親台派領導人，維持台日關係的穩定與區域安全。





原文出處：高市早苗「政治大豪賭」解散國會！郭國文揭1關鍵「高民調→真實力」

更多民視新聞報導

他控「綠營貪汙防寒衣預算」！王定宇回擊：移送法辦

鄭麗君贏美方高度評價！華府猛讚「1關鍵」勝過多國

陳其邁合體「超人力霸王」畫面曝！本尊海巡讚：太帥了

