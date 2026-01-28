高市早苗解散國會改選! 在野黨揆嗆 : 這次是讓她下台的選舉

日本首相高市早苗27日在東京秋葉原發表首場演說，在嚴冬中展現出悲壯決心。 圖：翻攝高市早苗X（前推特）

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗突然解散國會眾議院，提前舉行大選，這場政治豪賭引發強烈反彈。日本在野黨社會民主黨黨揆福島瑞穗呼籲打倒高市早苗，通過這次選舉讓她下台。

福島瑞穗 27 日在東京澀谷街頭發表演講，公開呼籲讓高市早苗下台。她說：「這次日本眾議院選舉是讓漠視國民生活的高市早苗政權下台的選舉，打倒一味奔向戰爭道路的自民黨政權。」

福島瑞穗還批高市政權在這麼冷的冬天解散眾議院，提前選舉。她呼籲民眾在「修改憲法和捍衛憲法」、「戰爭與和平」之間做出選擇。

日本在野黨社會民主黨黨揆福島瑞穗。 圖 : 翻攝自百度百科

高市早苗 27 日正式公佈眾議院選舉日程：2 月 8 日，日本選民將前往投票站，參與這場突如其來的提前大選。此次選舉距上屆僅過去 1 年 3 個月，從眾議院解散到投票日僅 16 天，創下戰後日本政治史上「最短間隔」的紀錄。分析認為，高市早苗試圖借當前尚可的民意支持率，通過勝選打造穩固的執政基本盤，為長期掌權鋪路。

「我希望由日本民眾直接決定，我是否應該繼續擔任首相。」在 19 日的記者會上，高市早苗宣稱 : 「我將首相之位押在這場選舉中。」4 天後，眾議院議長額賀福志郎宣讀解散詔書，日本眾議院正式解散。

這一決定意味著：若自民黨在選舉中保住多數席位，高市早苗便可掃清施政障礙，強勢推進政策議程；但若敗北，她不僅將被迫辭職，自民黨的執政根基也將進一步動搖。

1月16日立憲民主黨與公明黨成立了新黨「中道改革連合」。 圖：攝自每日新聞

高市早苗 27 日重申如果執政聯盟無法獲得過半數席位，自己將辭去首相職務。日本媒體普遍認為，日前由立憲民主黨與公明黨組建的「中道改革聯合」可能在議席數上對執政聯盟構成一定衝擊。高市能否守住首相職位，成為此次選舉的最大焦點。

值得一提的是，這場閃電式選舉並未贏得廣泛支持。據《共同社》、《讀賣新聞》和《每日新聞》等主流日媒最新民調顯示，自 23 日高市早苗宣佈解散眾議院以來，其個人支持率較 2025 年 12 月明顯下滑，跌幅介於 4 至 10 個百分點之間。

