高市早苗解散國會16天就投票的「閃電戰」 對最近的日本首相是常態

日本首相、自民黨總裁高市早苗1月19日宣布，將在23日解散國會眾議院，2月8日舉行改選投開票，將成為日本在第二次世界大戰後最快的國會改選「閃電戰」紀錄。不過，近幾任自民黨首相發動閃電戰愈來愈是常態，選舉結果則是各有勝敗。

這裡的「閃電戰」天數是以解散國會到投票的相隔時間計算，高市早苗這次創下了16天的新紀錄。先前的最高紀錄也是在近幾年創下，2021年當時自民黨籍的首相岸田文雄10月14日解散國會，10月31日投票，創17天的當時最快紀錄。

岸田文雄的另一個紀錄也無法被高市早苗打破：他當年10月4日就職首相，14日就解散國會重新大選，就職短短10天便解散國會是二戰以來最快紀錄。

次於岸田文雄的閃電戰紀錄就在去年10月由上一任首相石破茂創下，他解散國會18天後便投開票。

一般來說，執政的首相主動解散國會進行大選有利於執政聯盟，岸田文雄2021年的閃電決戰確保了自民黨在國會單獨過半的優勢，雖然席次有所減少。石破茂的短期決戰則是災難，自民黨以及當時的執政同盟公明黨席次都大幅萎縮，甚至無法聯合過半，石破茂最後在少數政府的局面下撐了約一年就交出政權。

本次高市早苗快速推進改選，主因之一就是石破茂在2024年的選舉大敗，讓自民黨與目前的執政盟友日本維新會只能在眾議院維持勉強過半局面。高市早苗希望憑藉目前內閣的高人氣，一舉衝高自民黨席次，讓她施政更能放開去做。

高市早苗的政治導師、日本戰後任期最久的首相安倍晉三就打了兩次漂亮的閃電戰。2014年安倍晉三以消費稅爭議為爭點，突然宣布解散國會，解散後23天就投票，最後以自民黨與公明黨大獲全勝，奠定了安倍政權長期執政的基礎。2017年，安倍晉三又發動「突破國難」大選，解散國會到投票相隔24天，在野黨幾乎是被「突襲選舉」打得措手不及，安倍的執政聯盟又取得大獲全勝。

