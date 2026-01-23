高市早苗解散眾議院拚選戰 物價減稅成焦點

日本首相高市早苗19日表示，「今天，我作為首相在此宣布，決定在1月23日解散眾議院，我自己也將賭上首相的職位，希望由國民直接做出決定，是否信任能將經營國家的重任託付給高市早苗。」

日本首相高市早苗19日在首相官邸召開記者會，說明新年年才剛開始，就要迅速解散眾議院、進行2週快閃選戰的原因。高市認為，在上次眾議院選戰中，民眾是在自民黨和公明黨組成聯合政府的前提下做出選擇，但她就職後，合作了26年的公明黨，卻決定與自民黨分道揚鑣。

在自民黨成為朝小野大的少數派政府下，聯合政府的框架，又改為自民黨與維新會，因此賭上首相職位，決定讓國民再次做出選擇，打算拚自民黨拿下眾議院過半席次，以及是否願意信任現在的聯合政府。對此，有學者分析認為，選戰將是一場豪賭。

神田外語大學日本研究講師傑佛瑞霍爾指出，「我認為現在的情況是一場豪賭，她認為，現在可能是她利用自己個人和身為國家領袖的超高人氣，贏回自民黨在過往選舉中，失去席位的最佳時機。」

高市決定在隆冬季節解散眾議院，進行閃電選戰，也讓積雪深厚地區執行選務困難重重。對此，高市也在致詞中，向地方政府職員表達感激。而這場選戰，也引發朝野黨派不同意見，不只自民黨，就連聯合執政的維新會，都認為有必要問信於民。但在野黨團卻憂心，會因此延宕預算案的審議。

自民黨選舉對策委員長古屋圭司表示，「高市在黨魁選戰中，已經接受過黨員的評判，但卻還沒有接受過來自國民的評判，要加快政策執行的話，是需要國民信賴的，這次選舉在某種意義上來說，也可以說是信賴高市首相的選舉。」

日本維新會共同代表藤田文武指出，「包括大型政策轉彎與聯合政府框架改變，這是堂堂正正地問信於民。」

立憲民主黨黨魁野田佳彥說，「有不少地區還下著大雪，還有學生面臨考試，為什麼在這個時間解散眾議院，我覺得這是種保全自身的解散。」

在這次選戰期間，高市同時宣布，要在未來2年暫停徵收8%的食品消費稅，來幫助民眾應對不斷上漲生活成本所造成的經濟壓力，還承諾會創造就業機會、刺激家庭消費，這也是選民在生活成本不斷上漲之際最關心的問題。

日媒NHK上週公布的一項民調顯示，45%的受訪者關心物價是否會持續增長，至於憂心外交和國安的民眾則是占16%。而對於高市要進行閃電選戰，民眾的看法也很兩極。

東京居民認為，「選戰在時間上來說有點決定的太突然了，有點疑惑她是否真有考慮到老百姓的事，因為物價、利率都在增長。」

東京居民表示，「政權基礎安定的情況下，才能穩定執政，也因此盡早的進行選舉，創造穩定的政權會比較好。」

學者分析，在野黨合作的新黨團成立，也將會為高市選戰的賭局，帶來很大的變數，最糟糕的情況，是自民黨會再次損失席位。因為過去與公明黨的合作破局，自民黨將可能失去穩定支持公明黨的民眾選票，讓這場賭局變得更加難以預測。