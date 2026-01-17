高市早苗解散眾議院的深層盤算





高市早苗決定於一月下旬解散眾議院，並非單純依賴高民調的順勢而為，而是一場高度制度化、結構導向的政治操作。從現有國會版圖來看，自民黨僅握有 196 席，距離單獨過半仍有明顯缺口，執政初期必須仰賴日本維新會與部分無黨籍議員的支持，才能勉強維持政權穩定。這種「脆弱多數執政」狀態，對任何試圖推動中長期改革的首相而言，都是結構性的限制。

因此，解散國會的核心目的，並非只是確認民意，而是試圖改寫權力結構。只要自民黨能在大選中取得單獨過半，執政邏輯就將從協調型政治，轉為主導型政治，政策主軸、預算編列與人事布局的主控權，才能真正回到首相官邸。這也是高市選擇在任期初期、而非改革受阻後才出手的關鍵差異。

從時機判斷來看，一月下旬解散具有明確戰略考量。一方面，內閣支持度仍處於高點，反對陣營尚未完成整合；另一方面，在野黨缺乏清楚的替代敘事，選戰議題極可能被迫圍繞高市的政策成績與未來藍圖展開，而非對政權本身的否定。這樣的選戰結構，天然有利於執政黨擴大席次。

真正的不確定性，反而集中在最大在野黨立憲民主黨身上。該黨目前在眾議院仍握有 148 席，但多位日本專業政治評論員已預測，若在高市高人氣主導的選戰結構下改選，立憲民主黨席次恐大幅下滑，甚至可能跌破 90 席。近期立憲民主黨黨魁主動向公明黨釋出合作訊號，並拋出合併為「中道改革黨」的構想，正顯示在野陣營已預期此次改選將遭遇結構性衝擊，試圖以組織重整來降低潰敗風險。

相對之下，國民民主黨在上一會期已選擇與高市路線合作，事實上已脫離傳統反對黨定位。若加上日本維新會的政策呼應，目前日本的實際執政結構，已逐步形成以自民黨為核心、維新與國民民主黨為側翼的擴大型執政聯盟，而非單純的一黨少數執政。

若以過往解散選舉的席次變動經驗評估，在高支持度、反對陣營分散，以及「首相中心化」選戰條件下，自民黨增加約四十席並非激進推估。一旦席次跨越單獨過半門檻，聯合依賴將大幅降低，在野黨的槓桿效應也將隨之消退。

因此，此次選舉真正的政治焦點，不在於政權是否延續，而在於高市是否能藉由選舉，完成從「技術性執政」到「結構性主導」的轉換。解散國會，既是風險管理，也是一次精準的權力重組嘗試。

※作者為環境議題研究者