高市早苗解散眾院提前大選勝算大！矢板明夫：台日關係有望再深化

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗19日正式宣布將在通常國會開議初日的1月23日解散眾議院，並以1月27日公告、2月8日投開票的時程舉行眾議院大選。對此，資深媒體人矢板明夫在臉書發文寫道，對僅僅就任首相3個月的高市來說，這一場把政治生命押上去的豪賭，絕不能夠失敗。

矢板明夫提到，高市早苗宣布將於1月23日解散國會、2月8日舉行投票。對僅僅就任首相三個月的高市來說，這一場把政治生命押上去的豪賭，不能夠失敗。為了迎接這場選舉，在野陣營也出現重大變化。日本兩大在野黨，立憲民主黨與公明黨突然宣布合併，成立名為「中道改革連合」的新政黨，試圖在短時間內整合力量，正面迎戰高市首相所率領的自民黨。

矢板明夫表示：「不過，我並不看好這個新政黨的選情。」並指出，首先，政黨的結合，最重要的是理念一致。這兩個黨仍在多個議題上彼此對立，如今突然整合，在安全保障、環境政策、財政方針與外交路線上都還沒有形成共識。這種結合，就好像用黏性很低的膠水暫時沾黏在一起，恐怕經不起考驗，一遇到事情意見不容易整合，向心力低。

矢板明夫續指：「其次，社會觀感不佳。公明黨與自民黨維持了26年的聯合執政，三個月前才分道揚鑣，如今卻立刻轉身，與長期對立的立憲民主黨合併。這種操作，給人的感覺就好像剛離婚就立刻再婚，難免給人留下『為了選舉不擇手段』的印象。對雙方支持者來說，也是很大的挑戰。多年來立場對立，現在不只是停戰，還合併，心理上很難消化。」

矢板明夫接著強調：「第三，理念過於模糊。新政黨強調『中道』，不論是積極或保守財政、偏左或偏右路線、親美或親中立場，都刻意『不選邊站』。結果反而讓選民摸不著頭緒，要問『你到底想把日本帶往哪個方向？』一個說不清楚自己要做什麼的政黨，很難激發真正有熱情的支持者。」

矢板明夫分析：「綜合來看，這場選舉的主軸很清楚。高市早苗選擇正面對決，企圖透過這次選舉鞏固自己在黨內外的地位，繼續推動積極財政出動、加強國防、對中強硬路線。而倉促拼湊成軍的『中道改革連合』，恐怕難以承受選民的檢驗。我因此判斷，高市所領導的自民黨勝算比較大。台日關係，也有機會在這樣的政治基礎上持續深化。」

