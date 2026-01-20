高市早苗解散眾院、提前大選！矢板明夫：不能失敗的豪賭「但勝算大」

國際中心／許智超報導

高市早苗19日正式宣布，將在23日通常國會開議解散眾議院。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

日本首相高市早苗19日正式宣布，將在23日通常國會開議解散眾議院，大選27日公告、2月8日投開票，對於選舉結果是否可能影響日中關係，她則表示，秉持推動戰略互惠且穩定的日中關係，立場不變，更直言「將以首相身分，賭上自己的去留」。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，高市所領導的自民黨勝算比較大，台日關係，也有機會在這樣的政治基礎上持續深化。

矢板明夫在臉書表示，對僅僅就任首相3個月的高市來說，這一場把政治生命押上去的豪賭，不能夠失敗，並介紹，為了迎接這場選舉，在野陣營也出現重大變化，日本兩大在野黨立憲民主黨與公明黨，突然宣布合併，成立名為「中道改革連合」的新政黨，試圖在短時間內整合力量，正面迎戰高市首相所率領的自民黨。

不過，矢板明夫坦言，自己並不看好上述新政黨的選情，首先政黨的結合，最重要的是理念一致，兩黨直到18日為止仍在多個議題上彼此對立，如今突然整合，在安全保障、環境政策、財政方針與外交路線上都還沒有形成共識，「這種結合恐怕經不起考驗，一遇到事情意見不容易整合，向心力低。」

矢板明夫說，其次是社會觀感不佳，公明黨與自民黨維持了26年的聯合執政，3個月前才分道揚鑣，如今卻立刻轉身，與長期對立的立憲民主黨合併，這種操作難免給人留下「為了選舉不擇手段」的印象，對雙方支持者來說，也是很大的挑戰。多年來立場對立，現在不只是停戰還合併，心理上很難消化。

矢板明夫點出，第三是理念過於模糊，新政黨強調「中道」，不論是積極或保守財政、偏左或偏右路線、親美或親中立場，都刻意「不選邊站」，結果反而讓選民摸不著頭緒，疑惑「你到底想把日本帶往哪個方向？」一個說不清楚自己要做什麼的政黨，很難激發真正有熱情的支持者。

矢板明夫指出，這場選舉的主軸很清楚，高市早苗選擇正面對決，企圖透過這次選舉鞏固自己在黨內外的地位，繼續推動積極財政出動、加強國防、對中強硬路線，而倉促拼湊成軍的「中道改革連合」，恐怕難以承受選民的檢驗，因此他判斷高市所領導的自民黨勝算比較大，而台日關係也有機會在這樣的政治基礎上持續深化。

