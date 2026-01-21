高市早苗解散眾院 選舉主軸鎖定國家未來

日本首相高市早苗。(高市早苗X)

日本首相高市早苗20日正式宣布解散眾議院，並在記者會中發表談話，為即將到來的國政選舉定調為「由我們自己創造未來的選舉」。她強調，日本正站在必須勇於挑戰、主動改革的關鍵時刻，未來不會在等待中出現，而必須由國民親手打造。





高市在談話中引用前首相安倍晉三十年前的名言指出，「對於困難，我們早已有所覺悟；未來不是由他人賜予，而是必須親手開創」，她表示，這正是當前日本最需要的精神。她直言，不願挑戰的國家沒有未來，只求守成的政治，無法孕育希望。

廣告 廣告





高市強調，她希望建立一個「日本的未來是光明的、日本仍充滿機會」能被全民真切感受到的社會，讓願意挑戰的人受到肯定、努力付出的人獲得回報；在困難時彼此扶持，能安心成家、懷抱夢想工作的國家。





談及長遠願景，高市指出，今天出生的嬰兒與今年首次投票的十八歲年輕人，多數將親眼見證二十二世紀的日本。她期盼，屆時日本能成為一個安全、富足，並以自由民主價值自豪的國家，作為印太地區「閃耀的東端」，在國際社會中備受尊敬。





高市表明，自己將站在改革最前線，不逃避、不動搖，作出必要的政治決斷，推動政策轉向與各項改革，並以「世界舞台中央、令人引以為傲的日本外交」為目標。她最後將選擇權交還國民，呼籲選民決定是要攜手前進，還是在不穩定的政治中停滯不前。