高市早苗言論引外交風波！陸三大航空允許退改票 中方3立場表態「撒泡尿照照自己幾斤幾兩吧」

日本首相高市早苗7日在國會表示，若中國大陸對台灣使用武力，恐構成「存亡危機事態」，自衛隊依法可行使集體自衛權，更稱此說法是按政府既有見解，無收回打算，引起中方不滿。大陸外交部14日發公告，呼籲民眾近期避免前往日本，大陸三大航空公司也開放免費退改日本機票。對此，央視旗下新媒體「玉淵譚天」發文提出3點表態。

中國東方航空、中國南方航空和中國國際航空15日發公告表示，為前往日本的航班提供免費退改簽服務，所有公告均適用於當日中午前購買的機票。中國東方航空宣布，對於11月15日至12月31日期間經停日本或抵達日本的航班，將在航班起飛時間前後3天內，提供免費退款或改簽至其他航班。這三家航空公司的公告均於15日中午前後發布，時間大致相同，隨後，四川航空、廈門航空和海南航空等其他地區性航空公司也跟進。

消息一出，許多中國網友紛紛至購票平台退票，根據《極目新聞》報導，一名網友稱，自己是在飛豬平台購買的境外航空赴日的機票，她選擇退票時，出現「因日本航線影響特殊退票」選項，但目前尚未退票成功，因為系統顯示，平台還要向航空確認最新的退票規則，需耐心等待。記者聯繫了飛豬平台，客服人員回覆，「只要涉日航線，均會在退票原因中顯示『因日本航線影響特殊退票』，但具體是否能退票成功取決於各家航空公司的規定。」

而針對高市早苗發表涉台言論一事，央視旗下新媒體「玉淵譚天」也發文表態，連續以罕見措辭回應，展現出強烈警告意味，並指日方正破壞戰後國際秩序，以下為三大核心進展。

1.中方首度以「奉示」名義召見日大使 警告層級升至更高位階

中國外交部副部長13日以「奉示」名義召見日本駐華大使，「奉示」意味著該交涉直接代表更高層級意志，屬中日外交史上首次。中方認為，高市早苗的涉台武力言論為1945年以來日本官員最嚴重的挑釁，因此此次警告帶有更強烈的政治信號。

2.中方明確釋放已準備實質反制的訊號

針對高市早苗不撤回言論，中方強調，日方必須承擔一切後果，並首次在中日外交場合使用「迎頭痛擊」等措辭。北京方面表示已給足日本修正錯誤的機會，若東京持續執迷不悟，中國大陸「沒有理由再行克制」，暗示相關對日反制措施已在籌備中。

3.中方從戰後秩序視角定性事件 稱日方挑戰國際法

今年適逢世界反法西斯戰爭勝利80周年，中方多次指出，高市早苗的言論不僅傷害雙邊關係，更違背《聯合國憲章》與日本「和平憲法」對戰敗國的限制，破壞戰後東亞秩序。「玉淵譚天」也在文末警告日方，「別活在狂妄自大的夢裡，還是撒泡尿照照自己幾斤幾兩吧！」



