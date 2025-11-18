高市早苗言論惹怒中國！財經網美「再補1刀」網狂讚

國際中心／張予柔報導



日本首相高市早苗日前在國會上被問及台海局勢時，再度以強硬語氣表態，一旦中國武力犯台，恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，屆時日本將有理由行使集體自衛權。這番說法引發外界關注，經濟安全保障大臣小野田紀美又在記者會上表明，日本不能過度依賴「一不高興就動用經濟脅迫」的國家，連續兩位女性閣員的強硬立場掀起熱議。財經網美胡采蘋也在社群上發文「現代女性為什麼一個比一個派？」貼文一出，吸引1.3萬人按讚。





財經網紅胡采蘋說道，「中國還在等日本道歉，結果現代女性一個比一個派」。（圖／翻攝自胡采蘋臉書）

財經網美胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」提到，當中國要求民眾不要前往日本，小野田紀美卻以冷靜且清晰的方式回應，提醒國人依賴高風險國家帶來的長期危害，這樣的「反將一軍」讓她不禁感嘆，「中國還在等日本道歉，結果現代女性一個比一個派」她的貼文迅速在網路上引起大量迴響，許多網友紛紛留言討論，稱「日本新內閣真的讓人耳目一新」。

貼文下網友紛紛留言力挺，「新的時代，女性要撐起一片天了」、「好欣賞現在的日本政治」。（圖／翻攝自胡采蘋臉書）

貼文下不乏網友留言力挺，「新的時代，女性要撐起一片天了」、「陸客斷掉或許可以提高旅遊品質」、「腦袋太清醒了，好棒」、「好欣賞現在的日本政治」、「情勒終究是行不通的啦」。甚至有網友在留言區喊話已經「訂好機票」、「水平低的觀光客少一點，水平高的觀光客自然就會多」，似乎暗示日本在觀光市場上的形象反而因這波話題意外加分。









日本首相高市早苗拋出「台灣有事即日本有事」的強硬立場，引發中國強烈不滿。（資料照／民視新聞網）

高市早苗在國會的公開表態，被視為再次強調日本對台海局勢的政策基調。她指出，若台灣遭到武力侵略，日本不僅無法置身事外，甚至會面臨國家安全威脅，因此可能需要依據現行法制採取集體自衛行動，這段發言引發中國外交部強烈不滿。根據《朝日新聞》報導，經濟安全保障大臣小野田紀美 18 日在例行記者會上的回應，再一次讓外界感受到日本新內閣的鮮明態度。她明白指出，日本必須降低對「一但不高興便對外採取經濟施壓」國家的依賴，不僅是維持供應鏈穩定，更是確保旅遊業與整體經濟維持運作。





