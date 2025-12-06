高市早苗言論激怒中國 揭仲揭「中共對日軍演」可能地點：不是台灣周邊

日本首相高市早苗延續前任安倍晉三的政策路線，先前提出「台灣有事即日本有事」的說法，卻引發中國外交部強烈反應，並呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，使雙方關係緊張升溫。對此，國防安全研究院委任副研究員揭仲提到，其實高市早苗在11月7日談話後，經歷了兩次轉折。第一次轉折，是她回到日本政府一貫的立場，即「視情況再決定是否屬於危機事態」，但隨後，高市早苗又指出，依照《舊金山和約》日本沒有地位來說明台灣的法律關係，這番話觸怒了北京，因為高市等於表示台灣地位未定，這部分又觸動了北京的逆麟。

揭仲在風傳媒節目《下班國際線》表示，《人民日報》在標題中直接寫出「台灣地位未定論」，以至於在11月26日時，中日狀況一度非常緊張，然後中共在《人民日報》上又把高市早苗跟南京大屠殺議題做連結，以致一度傳出大家擔心12月13日南京大屠殺紀念日時，中國會不會有很大的動作。

若中共對日有武力行動 揭仲：可能挑釣魚台、東海地區

揭仲認為，如果中國要對日本採取行動，施壓的對象還是會是日本，如果在台灣周邊在做個「海峽雷霆」或「聯合利劍」，其實沒有對東京施壓，反而在對台灣施壓的過程中，有可能又把美國進一步捲進來。

揭仲指出，如果北京真的有意在12月13日採取比較大的武力脅迫行動，應該還是挑能夠對日本產生壓力的地區，比如說釣魚台、東海地區。但是高市早苗12月3日有一個新的表態後，中國外交部到目前為止還沒有新回應，這就可能代表一個訊號，北京根據高市早苗的談話，正在決定下一步該怎麼做。

​揭仲提到，北京根據日本首相高市早苗（見圖）的談話，正決定下一步該怎麼做。（資料照，美聯社）

高市早苗想緩和立場 未料北京反應超出預期

主持人提問「高市早苗提到《舊金山和約》是策略性的錯誤嗎？」揭仲回應，高市早苗原本想做個緩和，想把自己的立場退到以往日本政府態度，但高市又必須安撫國內或派閥的支持者，所以她想做調整，但又不願意馬上按照中共的意思調整，所以她就多講這段，後來北京事後的反應超過日本預期，因為北京後來反應非常強烈。

揭仲提到，首先是現任中共駐日本大使吳江浩居然在《人民日報》上發表評論文章指責日本現任首相，這其實在外交圈非常罕見。緊接著《人民日報》以鐘聲（中國之聲）發文，其實就代表北京高層的態度，《人民日報》直接在鐘聲上寫個評論，文章指高市早苗11月26日的談話是台灣地位未定論，所以這個狀況可能讓高市早苗覺得有點意外。

局勢升高恐牽動美日 揭仲：不排除華府傳訊息要求東京退讓

揭仲進一步表示，隨著局勢逐漸升高，相信華府也有向東京傳遞訊息，美國總統川普現在非常希望明年4月去北京做國事訪問，他必須在美國國會期中選舉前到北京，風風光光地在北京走一圈，然後獲得大交易。

揭仲指出，所以對美國來講，這個狀況持續升高，導致美國因為美日安保關係必須加深做某種程度介入，甚至最後導致美國跟中國在東海附近怒目相向，有可能會對川普明年4月的訪問造成變數。所以華府不排除在11月26日又傳遞相關訊息，要求東京進一步退讓，讓局勢快速降溫，一方面讓川普可以從被迫捲入日中衝突的風險中抽身，一方面也可以不要對明年4月的訪問造成變數。

