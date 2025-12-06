高市早苗言論激怒中國 揭仲揭「中共對日軍演」可能地點：不是台灣周邊
日本首相高市早苗延續前任安倍晉三的政策路線，先前提出「台灣有事即日本有事」的說法，卻引發中國外交部強烈反應，並呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，使雙方關係緊張升溫。對此，國防安全研究院委任副研究員揭仲提到，其實高市早苗在11月7日談話後，經歷了兩次轉折。第一次轉折，是她回到日本政府一貫的立場，即「視情況再決定是否屬於危機事態」，但隨後，高市早苗又指出，依照《舊金山和約》日本沒有地位來說明台灣的法律關係，這番話觸怒了北京，因為高市等於表示台灣地位未定，這部分又觸動了北京的逆麟。
揭仲在風傳媒節目《下班國際線》表示，《人民日報》在標題中直接寫出「台灣地位未定論」，以至於在11月26日時，中日狀況一度非常緊張，然後中共在《人民日報》上又把高市早苗跟南京大屠殺議題做連結，以致一度傳出大家擔心12月13日南京大屠殺紀念日時，中國會不會有很大的動作。
若中共對日有武力行動 揭仲：可能挑釣魚台、東海地區
揭仲認為，如果中國要對日本採取行動，施壓的對象還是會是日本，如果在台灣周邊在做個「海峽雷霆」或「聯合利劍」，其實沒有對東京施壓，反而在對台灣施壓的過程中，有可能又把美國進一步捲進來。
揭仲指出，如果北京真的有意在12月13日採取比較大的武力脅迫行動，應該還是挑能夠對日本產生壓力的地區，比如說釣魚台、東海地區。但是高市早苗12月3日有一個新的表態後，中國外交部到目前為止還沒有新回應，這就可能代表一個訊號，北京根據高市早苗的談話，正在決定下一步該怎麼做。
高市早苗想緩和立場 未料北京反應超出預期
主持人提問「高市早苗提到《舊金山和約》是策略性的錯誤嗎？」揭仲回應，高市早苗原本想做個緩和，想把自己的立場退到以往日本政府態度，但高市又必須安撫國內或派閥的支持者，所以她想做調整，但又不願意馬上按照中共的意思調整，所以她就多講這段，後來北京事後的反應超過日本預期，因為北京後來反應非常強烈。
揭仲提到，首先是現任中共駐日本大使吳江浩居然在《人民日報》上發表評論文章指責日本現任首相，這其實在外交圈非常罕見。緊接著《人民日報》以鐘聲（中國之聲）發文，其實就代表北京高層的態度，《人民日報》直接在鐘聲上寫個評論，文章指高市早苗11月26日的談話是台灣地位未定論，所以這個狀況可能讓高市早苗覺得有點意外。
局勢升高恐牽動美日 揭仲：不排除華府傳訊息要求東京退讓
揭仲進一步表示，隨著局勢逐漸升高，相信華府也有向東京傳遞訊息，美國總統川普現在非常希望明年4月去北京做國事訪問，他必須在美國國會期中選舉前到北京，風風光光地在北京走一圈，然後獲得大交易。
揭仲指出，所以對美國來講，這個狀況持續升高，導致美國因為美日安保關係必須加深做某種程度介入，甚至最後導致美國跟中國在東海附近怒目相向，有可能會對川普明年4月的訪問造成變數。所以華府不排除在11月26日又傳遞相關訊息，要求東京進一步退讓，讓局勢快速降溫，一方面讓川普可以從被迫捲入日中衝突的風險中抽身，一方面也可以不要對明年4月的訪問造成變數。
更多風傳媒報導
其他人也在看
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 1 天前 ・ 413
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 86
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 7 小時前 ・ 131
北京再出招！又投訴「台灣有事」發言 日駐聯合國大使駁斥：毫無根據
中日關係持續緊張，北京外交動作頻頻，日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」相關言論，中國駐聯合國大使傅聰近期二度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）闡明中國政府立場，要求日方撤回相關答辯。對此，日本駐聯合國大使山崎和之駁斥，並直言「中國的說法毫無根據、與事實不符，完全無法接受」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 44
鯛魚排烏龍求償將依「國賠」 懲處最高至副局長！
高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因檢驗數值遭人為更動而導致錯誤數值被放大十倍，引發業者強烈抗議。衛生局長黃志中今（5）日公開還原整起事件過程，表示將依國家賠償法對業者進行賠償，同時追究相關人員責任，最高懲處層級將達副局長。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
被質疑等徵召？李四川放話：願和黃國昌協調
[NOWnews今日新聞]台北市副市長李四川昨（4）日鬆口談選舉，說只要登記初選就會請辭現職，而他和市長蔣萬安在議會備詢時，被狂問辭職一事，引蔣萬安一旁插話表示：「你們要考慮一下我的心情」。對此，李四...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 20
蕭美琴宜蘭行被疑假視察真輔選 他看「林國漳背心字樣」批：拿國家名氣操作選舉
副總統蕭美琴5日在民進黨宜蘭縣長候選人林國漳陪同下，前往宜蘭礁溪金柑果園視察生產和經營狀況，此行被在野黨質疑目的是「假視察真輔選」。對此，媒體人黃揚明在網路節目《週末大爆卦》中直批，原來行政院是會聘請宜蘭縣長候選人擔任政務顧問的，「民進黨拿國家名氣進行選舉操作，相當過份。」黃揚明指出，林國漳視察時穿著的背心上寫的並非「宜蘭縣長參選人」，而是「行政院政務顧問」......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 6
【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？
前總統陳水扁最近滿血復活，不僅在南二都市長初選表態支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
高雄有望綠地變藍天？吳子嘉曝民進黨若派「這人」參選：柯志恩當選機會破5成
2026年民進黨高雄市長初選戰火越燒越旺，上周末四位參選人全力催票，邱議瑩率先打出「場面牌」，號稱動員逾5萬人，前行政院長蘇貞昌等綠營大咖也到場站台。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目《新聞千里馬》表示，高雄市長選舉中，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性；若民進黨提名賴瑞隆，柯志恩的當選機率就過了5成。首先討論綠營台南市長選情，吳子嘉指出，台南一個西......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 5
鯛魚排烏龍公布懲處！衛生局長僅口頭告誡 副局長等6人被記過
高雄市府針對日前「台灣鯛魚排」檢驗出動物禁藥的烏龍事件，完成相關人員究責。衛生局長黃志中已向市長陳其邁自請處分，陳其邁則嚴厲告誡黃志中全面檢討錯誤、改善流程，並禁止再犯。此外，涉及此案的多名衛生局人員，包括副局長、主任秘書、科長及股長等，皆被記過處分，已離職的陳姓臨時人員及簡姓研究助理也被記過，至此，懲處最高層級只到副局長。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
柯文哲指藍白合「別再讓3%」 鄭麗文：一定會公平
苗栗縣長鍾東錦，在今年九月重返藍營，今天（6），國民黨主席鄭麗文就往黨部，參加新任主委的布達典禮，雖然沒有談到提名問題，卻頻頻為鍾東錦打氣。而對於前民眾黨主席柯文哲提醒，藍白合不能再有「讓3%的設計」，還說國民黨「很多把戲」，鄭麗文則回應，這次一定會有公平、公開、公正的遊戲規則，「謝謝柯主席的關心」。TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 3
中國艦艇東亞海域大部署 日防長：高度關注警戒｜#鏡新聞
日中緊張之際，中國在東亞海域，百艦齊發，海上軍力部署規模，創下歷來之最。對此，日本防衛大臣小泉進次郎，昨天（12/5）表示，日本高度關注並監視，中國的軍事行動。同一時間，日本常駐聯合國代表，再度致函，聯合國秘書長古特瑞斯，就中國常駐聯合國代表，二度要求日本首相，撤回涉台言論一事，表示該主張「與事實不符，日本無法接受」。鏡新聞 ・ 12 小時前 ・ 2
談綠桃園市長人選進度 王義川：1、2月定案
[NOWnews今日新聞]2026年九合一選舉，民進黨桃園市長人選備受矚目，包含總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰都被點名。對此，王義川今（6）日上午替議員參選人張銘祐站台受訪時透露，...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 4
台中市長選舉網路投票 楊瓊瓔暫居領先
2026年台中市長選舉戰況逐漸升溫，藍綠白三黨均有人選表態參選或被點名。針對4位可能人選的網路投票，截至5日上午10時30分，國民黨立委楊瓊瓔以33%的支持度暫居第一，立法院副院長江啟臣以31.2%緊追在後。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
反共凝聚人民！賴清德籲不分政黨團結對外
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（6）日表示，國家主權不容讓步，要捍衛國家主權也唯有靠實力才能成功，因此希望國內一致對外，希望在面對中國未來威脅的時候，用民主來團結國家，用反共來凝聚人民力量，並...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 4
卓冠廷高喊性羞辱護馬郁雯 網友挖黨部10樓不堪往事打臉
民進黨台北市議員參選人馬郁雯因柯文哲案受到關注，競選看板卻被前台北市政府副發言人郭音蘭發現掛在涉黃按摩店上，引發各界議論。馬郁雯強調掛設程序一切合法，並已將看板下架。不過，民進黨新北市議員卓冠廷4日發文反控藍營對馬郁雯進行「性霸凌」，此番言論隨即遭網友翻出民進黨過去MeToo事件狠打臉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
小紅書暫封鎖1年 總統府：尊重內政部決策
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
王義川爆民進黨2026桃園市長提名最新進度！何志偉：一步一腳印
2026年桃園市長選戰，各界關注民進黨會派誰挑戰現任市長張善政，民進黨立委王義川表示，相關人選應該會在1、2月才會定案，選對會也還在努力當中。對此，總統府副秘書長何志偉今天表示，自己並不清楚相關時程，現在就是一步一腳印，做好手上的工作。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
成立北屯聯合服務處表態參選? 江啟臣沒鬆口
中部中心 ／ 許家程 黃信儒 台中報導台中市誰來選？民進黨徵召當籍立委何欣純投入明年2026台中市長選戰，已經積極跑行程備戰。而國民黨楊瓊瓔也率先表態將投入選戰，同黨的立法副院長江啟臣，則是動作頻頻，下午在台中北屯和立委黃健豪成立聯合服務處，被問到是不是準備表態選市長了，江啟臣仍沒有鬆口。民視 ・ 5 小時前 ・ 發起對話