高市早苗計劃儘早訪美會川普 正進行協調

（中央社東京25日綜合外電報導）日本首相高市早苗今天在東京演講時透露，正就明年儘早訪美並和美國總統川普（Donald Trump）舉行會談一事展開協調，她說道：「我想儘早與他會晤，正在進行協調。」

共同社報導，高市早苗表示：「我想儘早與他會晤，正在進行協調。設想的是或許會在明年較早的時期。在日美之間，我與川普總統，外相與國務卿等，各個層級持續緊密溝通。」

至於日本與中國之間的關係，高市早苗強調：「我對於對話持開放態度，未關閉大門。」

廣告 廣告

她談及日中關係時還指出：「必須守護日本的國家利益、名譽與國民的生命。我將從這種觀點出發妥善應對。」

日本政府相關人士昨天透露，政府已經就明年3月下半高市早苗首次訪美且跟川普會談的日程詢問美方意向。

日本方面希望在明年4月川普與中國國家主席習近平計劃於北京舉行領袖會談之前，再度確認日美同盟的團結。（編輯：陳彥鈞）1141225