高市早苗認了「說過頭」？她曝日網真實反應

▲日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，徹底跟中國鬧翻。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前在國會上拋出「台灣有事」的敏感論述，引爆中國強烈不滿，使得本就緊繃的中日關係再度惡化，後續風波持續延燒，日媒引述官邸相關人士透露，高市事後坦言「不小心說過頭了」，引發當地政壇熱議。對此，日語教師周若珍進一步解析報導原文，並指出日本網友反應呈現兩極。

根據《朝日新聞》報導，高市早苗在7日的預算委員會上表示，「台灣有事」恐構成日本的「存亡危機事態」，立場之強硬甚至超越歷任政府，引發北京方面劇烈反彈，並祭出多項反制；《朝日新聞》19日引述官邸消息人士說法指出，高市在發言後曾向身邊人士流透露「不小心說過頭了」，一名親信幕僚也自責事前準備不夠周全，未針對可能引發的外交震盪做出完整評估，導致首相在資訊不完全的狀況下作出答辯，而感到十分懊惱。

日語教師周若珍今（20）日發聲解析，台灣媒體引用《朝日新聞》的報導，說「（關於台灣有事）高市坦承自己不小心說過頭了」；然而報導的原文是「答弁後、首相は周囲にそう漏らしたという」（據說首相在答辯後向身邊的人這麼透露）。至於向誰透露？這件事又是據誰說的？報導中並沒有提及。

周若珍續指，她目前觀察到日本網路上的反應是，本來就討厭高市的人，全都引用這句話，要求高市收回之前的發言、道歉，甚至下台，這讓她也很好奇，叫高市下台，那希望誰當首相？而高市的支持者則是對這種來源不明的消息存疑。

最後，周若珍也強調，大家要怎麼解讀這篇報導都是各位的自由，但她的想法永遠一致，請大家不要忘了問題的根源，從頭到尾都是中國好嗎？只要中國不要亂侵略別人，台灣跟日本一輩子都不會有事。謝謝大家。

