高市早苗認台灣是中國一部分？吳崢解釋原話：「知道了」但和我意思不同

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對中國聲稱台灣是中國領土，日本首相高市早苗日前詢答時表達理解與尊重，遭外界解讀為「支持台灣是中國的一部分」，並在網路上瘋傳。對此，民進黨發言人吳崢今（4）日還原高市早苗的原話，並以白話文解釋意思是「我聽到了你的意思，但和我的意思是不同的事情」，直指網軍側翼近期常透過這種操弄，企圖打擊台灣人的信心。

民進黨今早召開記者會。吳崢表示，若以白話文來解釋高市早苗的原話就是「我知道了，但這是你的意思，跟我的意思是兩件不一樣的事情。」（許詠晴攝）

民進黨今早召開記者會。吳崢表示，高市早苗在參議院答詢的完整回答是說，對於1972年日中聯合聲明，中國聲稱台灣是中國領土的立場，日本表達理解與尊重，如果用白話文來解釋，就是「我聽到了、我知道了，但這是你的意思，跟我的意思是兩件不一樣的事情。」

廣告 廣告

吳崢說，中方、網軍很喜歡去帶風向，讓台灣人覺得被拋棄，對周邊的友邦失去信心，像之前高市首相在眾議院詢答提到，日本在舊金山和約放棄台灣相關權利，因此不評論台灣法律狀況，也被很多人操弄，稱日本政府又跟中國低頭、台灣被切割，用一貫手法就是為了打擊台人的信心。

吳崢強調，其實國際上民主同盟的態度，不論是美方、日方、G7等民主國家，大家都高度表達對印太地區、台海和平穩定的重視，這是國際上不變得立場，所以網軍一直想帶風向的做法不會成功，只會讓民主國家之間更團結。

吳思瑤補充，中國最近很急、很亂，也很慌，所以認知作戰無所不用其極，其實高市早苗回答「理解且尊重」，就是一個相對文雅的說法，但跟中國是否擁有台灣主權，完全是兩碼子事。中國興風作浪、見縫插針非常急切，我們無需隨雞起舞，中國越這樣操作，只會招致國際的抵制。

更多FTNN新聞網報導

高市早苗拋「台灣有事」非挑釁！林右昌：是對世界局勢的清醒判斷

「停止年改」最快12日表決！綠揭52%小草也不認同 吳思瑤：唯民意能讓藍白懸崖勒馬

韓國電子入境卡將我國列為CHINA 外交部不滿：不符事實的錯誤

