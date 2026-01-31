高市早苗談相撲禁令 表態尊重傳統不踏擂臺頒獎

日本首相高市早苗表示重視傳統，不會踏上相撲擂臺頒獎。（翻攝自高市早苗X）

日本首相高市早苗近日談及相撲界長年遵循的「女性禁入擂臺（土俵）」傳統時明確表態，強調自己在任期間不會踏上擂臺頒獎，理由是尊重並維護日本傳統文化。

根據《朝日新聞》與日本放送協會（NHK）報導，日本相撲協會主辦的職業大相撲賽事，慣例在閉幕時由政府頒發「內閣總理大臣獎盃」給優勝選手。多數情況下，頒獎任務由內閣官房副長官或相關官員代為執行，過去首相小泉純一郎、石破茂在任內，都曾親自踏上擂臺頒獎。

高市早苗去年10月就任日本史上首位女性首相後，是否會親自頒發總理大臣盃備受大眾關注。高市早苗昨（30日）前往福岡縣進行輔選行程時首度公開回應，表示「我重視傳統，未來也不會踏上相撲擂臺」，明確表態不會打破女性禁入土俵的規範。

高市進一步表示，女性不得登上相撲擂臺並非性別歧視問題，而是日本長年珍惜並延續的文化傳統。過去確實有女性政治人物對此感到不滿或憤怒，但自己認為應以文化脈絡來理解，而非單純以性別平權角度解讀。

日本相撲協會於2025年11月23日在九州舉辦賽事閉幕典禮，高市因出席在南非舉行的20國集團（G20）峰會，當時由首相輔佐官井上貴博代為頒獎。今年1月25日大相撲系列賽首場閉幕典禮，則由文部科學大臣松本洋平代表頒發獎盃。

NHK回顧指出，女性禁入大相撲擂臺的規定由來已久，1990年時，內閣官房長官森山真弓曾希望親自頒發總理大臣獎盃，但遭日本相撲協會拒絕，當時也曾引發社會討論。