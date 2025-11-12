高市早苗談話惹怒中國！學者分析「日本主流民意」 勸台灣應認清1事

日本首相高市早苗「台灣有事」發言引起中國不滿，後續更因中國駐大阪總領事薛劍「揚言斬首」掀起論戰，中日關係受到關注；旅美學者翁履中透過臉書分析，從日本主流民意的角度來看，「守護日本」與「介入台灣」是兩個完全不同層級的社會動員，考量到日本現階段仍以「降溫管理風險」而非「硬碰中國」為主，台灣要做的應該是低調致謝、務實深化合作。

翁履中透過臉書發文指出，高市早苗「台灣有事」的談話，不同立場的人會有不同見解；如果本來就是抗中強硬派，那會將高市早苗的發言市為正面訊號，如果是主張東亞需要降溫的立場，則會陷入「朋友力挺不能不領情，但也不能過度渲染」的兩難局面。

廣告 廣告

「『守護日本』與『介入台灣』是兩個完全不同層級的社會動員，政治正當性的門檻也截然不同」，翁履中表示，放眼全東亞，日本自衛隊隊的實力確實是中國解放軍不可小覷的對象，但日本要不要、能不能為台灣承擔戰略風險，則不是一句政治宣示就能定調的，仍需取決於「法制、能力、民意」的交集。

翁履中指出，就目前日本主流民意的氛圍來看，比起「硬碰中國」更傾向於「降溫管理風險」，畢竟中日經貿互賴仍在，若因過度明確表態掀起日本內部「對中路線的辯論」，可能進一步壓縮到高市早苗的話與空間。

「真正的檢驗不在說什麼，而在說完之後做什麼」，翁履中表示，從台灣角度正向解讀，高市早苗似乎是想把台海風險「更制度化」地納入日本安全框架，而這一點對嚇阻是有加分的，台灣所能做出的最佳回應，就是低調致謝、務實深化合作的同時，各國的「善意」轉成「可驗證、可持續」的合作。

更多風傳媒報導

