高市早苗談話造成台灣困擾？謝長廷：講這話惡毒、我們是當事人

總統府資政謝長廷 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗認為「台灣有事」、可能造成存立危機狀態，引發中國反擊。前駐日代表、總統府資政謝長廷今(28)日與友人發起吃日水產相挺活動。他還表示，他反戰，反任何侵略戰爭，不是反自衛。說高市早苗談話造成台灣困擾，但高市的說話是台灣被封鎖、軍艦都已經開出來，可以威脅到鄰國的存立危機，可以打到沖繩、菲律賓了，他認為講這話的人，怎麼會把兩個不同的時空湊在一起？「要嘛是不理解，要嘛就惡毒」。

台北大同扶輪社與總統府資政謝長廷今日舉辦「友誼水產、善的循環：Team Tawan 挺日本記者會」，出席者包括，扶輪社社長李明峻、扶輪社3482地區前總監代表許章賢、謝長廷及民進黨立委陳冠廷、郭國文及台日產經友好促進會葉建揚、新文化基金會執行長林子揚等人。

李明峻表示，最近日本、中國為了台灣發生很大問題，台日一直維持很好關係，特別是安倍首相上任後突飛猛進。而謝長廷提出台日是善的循環，九二一地震日本給台灣很大協助，三一一東北地震，台灣也給日本很大的協助。扶輪社希望發起台灣各界協助日本度過一些問題。

許章賢表示，大同扶輪社已經42年了，謝長廷就是第二任會長。將近40位社長，跟日本的各地扶輪社密切，Team Taiwan挺日本，現在正是台灣進一步由民間力量促進台日關係更加有力、發展。

郭國文表示，高市早苗首相提出日本存立危機事態是她當年競選總理時「台灣有事、日本有事」的一貫立場，這與安倍晉三有關。台灣鳳梨、石斑魚、芒果遭到中國禁止進口時，日本也曾力挺台灣。這次中國制裁日本水產、旅遊抵制，只是讓人看到過往台灣被中國對待的手法在日本上演，這種粗暴言論、軍演，會讓日本國民更加理解台灣在中國壓迫底下的體驗，更瞭解日本、台灣命運共同體。中國更壓迫，只會讓台日關係更友好。

陳冠廷說，台日關係是以善的循環，是以彼此為座標，對台灣好，不一定要分化日本、中國關係。台日兩國之間從以前到現在都是利害相關。「我們是推動台日關係，不會影響任何國家，希望中國不要單方面的上升情勢」。

謝長廷表示，最近看到總統賴清德吃壽司，就想到2021年安倍首相拿著鳳梨說台灣鳳梨很好吃的照片，這個就是善的循環。鳳梨、水產都是農民計畫生產的，但如果被突襲，就會造成困擾。當年中國突然稱台灣鳳梨有蟲，但安倍發起挺吃鳳梨、各地響應後，台灣鳳梨消日本的數量增加八倍。

謝長廷說，這次中國禁止日本水產也是一樣，一下子說停止日本水產進口，農民有困擾。他認為，「政府間的看法有不一樣，不應該制裁人民，這對漁民不公」。他說，台灣扶輪社有3萬個社友，每週都要開例會，一人吃一次干貝，持續半年、一年沒有問題，這個最實在。

謝長廷說，「台灣不只看熱鬧，很多事情我們是當事人」，前天高市早苗跟各黨魁辯論時說，日本沒有資格認定台灣的歸屬。這個非常重要，讓很多謠言都不攻自破。而其實，十、二十、五十年前的首相都是這樣講。舊金山日和約，日本是戰敗國，放棄台灣的權利，不能講台灣歸屬誰。高市早苗提這個，值得很多台灣人增加國際法常識。而「我們是當事人，這句話一定跟我們有關係」，不要被帶風向、被誘導。

對於總統提出1.25兆軍購特別預算，謝長廷說，他支持和平解決兩岸問題，也是反戰，但是是反任何侵略戰爭，不是反自衛。

對於戰後國際秩序，謝長廷說，這是美國主導的。舊金山和約有49國家簽名，日本當然是當是國。但當時中華人民共和國因為沒有參加二戰，所以它沒參加，而中華民國也於1951年從大陸撤退，也沒有參加。所以，這是由美國主導，如果要講戰後秩序 一定要把美國拿出來。為什麼台灣海峽有英國等國的戰艦航過，「台灣人應該知道我們的底氣」。

對於高市早苗言論是否干涉台灣，謝長廷說，有人說造成台灣困擾，這是很難理解的。有人說台灣問題應該由台灣與對岸和平談判解決。但高市早苗是說，當台灣被封鎖，軍艦已經開出來，這已經沒辦法談判，威脅到鄰國的存立危機。已經可以打到沖繩、菲律賓了，怎麼會把兩個不同的時空湊在一起？「要嘛是不理解，要嘛就惡毒」。

對於媒體提到前總統馬英九也在臉書批評高市早苗，謝長廷則說，講這個，「我是不好意思講名字，我是做外交官的」。

至於有網路造謠稱謝長廷在擔任駐日代表期間，曾經郵寄百萬珠寳，賄賂高市早苗，謝長廷說，說他用珠寶賄賂高市早苗，而且還用郵寄的。貪污的經驗很多黨都有，中國也有，他質疑怎麼會講這樣的話。他也把澄清說出來，並送給日本請他們去調查。

扶輪社社長李明峻(左一)及總統府資政謝長廷(右二) 圖：林朝億/攝

扶輪社3482地區前總監代表許章賢 圖：林朝億/攝

台日產經友好促進會葉建揚 圖：林朝億/攝