高市早苗談「台灣有事」中日緊張！賴清德喊話「請中國三思」：勿成麻煩製造者

日本首相高市早苗近日在國會談到「台灣有事」，指出若中國以軍艦封鎖台海，日本自衛隊可能行使集體自衛權，立即引發中國強烈反彈。中國外交部批評這是「惡劣言論」，副部長孫衛東更召見日本駐華大使，警告若有人干涉中國統一大業將遭「迎頭痛擊」。面對緊張升溫，總統賴清德17日呼籲中國克制、展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，我們請中國三思」。

據日本媒體報導，風波起因於高市被國會質詢，若台海遭封鎖，是否構成日本的「存亡危機事態」？高市明確指出，只要中國以軍艦封鎖台灣海域，並伴隨武力行動，就可能構成武力行使的條件。中國外交部則連日以強硬態度回應，不僅要求高市立即收回言論，還強調「任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊」。

對此，賴清德今天出席國家檔案館開幕典禮前受訪，指出中國對日本進行的複合式攻擊，嚴重衝擊印太的和平穩定，他呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國該克制，要展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序的軌道上，對區域的和平穩定繁榮發展才有幫助，「我們請中國三思」。

