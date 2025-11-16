高市早苗談「台灣有事」引爆中日緊張 日證實中國派4艘海警船進入釣魚台海域

中國今（16）日派出4艘海警船進入釣魚台海域，威脅高市早苗「台灣有事」言論。 圖：翻攝自 X @TheDefenseByte

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗於 7 日在眾議院接受質詢時，就「台灣有事」與行使集體自衛權議題表示，若台海爆發衝突，可能構成日本的「存亡危機事態」，日本因此可能行使集體自衛權。此番言論引發中國強烈不滿，不僅發布旅遊警示，今（16）日更是派出 4 艘海警船進入釣魚台海域。

根據日本海上保安廳第 11 管區海上保安本部證實，中國海警局 4 艘船隻今日上午進入尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊日本宣稱的領海。日媒《共同社》報導，這些船隻在上午 10 時前後進入海域，並於約 11 時 45 分左右駛離。日本海上保安廳巡視船已要求中國海警船立即撤離。

先前隨著高市早苗拒絕撤回發言，中國也採取進一步動作。根據《路透社》報導，中國政府於 14 日發布旅遊警示，呼籲中國公民暫時避免赴日旅遊，理由包括日本社會「可能出現風險」以及兩國政治氛圍惡化。

此次行動標誌著自 10 月中旬以來，中國海警船再次進入尖閣海域。《共同社》報導指出，中國海警船此行為被北京官方稱為「例行巡航」，旨在維護所謂的領海權利。日媒《產經新聞》則分析，這一行動發生在高市早苗 7 日於眾議院質詢中表態「台灣有事可能引發日本存亡危機事態」，進而行使集體自衛權之後，中國逐步加強對日本施壓的力道，包括在海上展示存在。

分析人士指出，中國海警船的出現凸顯了中日之間因台灣議題而升高的緊張局勢。日本首相言論與中國海上行動交織，反映了區域安全環境日益敏感，也使釣魚台海域再次成為中日關係觀察焦點。

