高市早苗談「台灣有事」惹怒北京 彭博：中國恐對日本祭出4大報復
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導
日本與中國近期因「台灣有事」議題再度緊張升溫。日本新任首相高市早苗日前談到，若台海發生衝突，日本可能行使集體自衛權，相關談話被北京視為挑釁，甚至批評她「威脅中國」與涉及中國核心利益。彭博分析師指出，中方反應強烈，顯示北京可能正盤算具體報復措施。
分析師認為，第一招，可能先從觀光下手。中國外交部已發布赴日旅遊風險警告，被外界視為限制國民赴日的第一步。一旦中國旅客縮減，日本每年數十億美元的觀光收入將受到衝擊。雙邊經貿往來緊密，去年雙邊貿易額突破3,230億美元，若情勢惡化，日本本就疲弱的經濟恐承受更大壓力。
第二招，就是出口管制。儘管日本努力降低依賴，中國稀土至今仍占日本進口量七成以上，重稀土更超過九成。若北京祭出管制，將直接打擊電子、汽車等關鍵產業。第三招，可能比照中美貿易戰，對在中國營運的日企展開監管或反壟斷調查，從東京威力科創到本田、豐田都可能成為潛在目標。
第四招則可能封鎖日本內容產業，重演2017年針對南韓的手法，包括禁止日本電影、動畫進入中國市場，甚至以法規為由要求特定企業停業。
至於美國是否介入，目前仍無定論。川普政府會選擇支持盟友？或可能因考量與北京關係與關鍵礦物供應，而採取更低調的態度？彭博指出，日本最終可能得獨自奮戰。
