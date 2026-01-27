高市早苗談「台灣有事」撤僑！陸外交部轟：沒資格對台置喙

日本首相高市早苗日前表示，若台海發生危機，美日可能採取聯合行動撤離兩國公民，在這樣的情況下，「日本不可能拋棄它的盟友」，對此大陸外交部今回應抨擊，「無論在歷史上、法律上，日方都沒有任何資格對中國台灣置喙。」

大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝《網易》）

《新華社》報導，大陸外交部今舉行例行記者會，發言人郭嘉昆做出上述表示，他指出，「日方有關言論再次暴露日本右翼勢力挑動對立、制造事端，借機推進再軍事化，挑戰戰後國際秩序的野心，這已經對地區和平穩定和中日關係政治基礎構成嚴重威脅，國際社會必須高度警惕、堅決抵制。」

廣告 廣告

郭嘉昆砲轟，日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，「犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責。」他強調，「我們再次敦促日方恪守中日四個政治文件精神和所作政治承諾，切實反思糾錯，停止在台灣問題上的操弄和妄動。」

高市日前在《朝日電視台》（TV Asahi）節目表示，若台灣發生緊急狀況，日本有必要與美國展開聯合行動，營救在台灣的日本與美國公民，「如果美軍在行動中遭到攻擊，日本卻什麼都不做、只顧自己逃走，那麼日美同盟將會瓦解。」

延伸閱讀

台股盤前快訊！32000創高後「多頭新火種」出現了

AI掀半導體結構性轉變 野村看好聯電、世界先進目標價大升五成

美對台關稅為何降至15%？ 楊金龍認同「國安思考大過貿易逆差」