高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住

日本首相高市早苗日前在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，暗示自衛隊可介入台海，引發軒然大波。大陸13日召見日本駐陸大使強烈抗議後，高市早苗民調急速下滑。前立委郭正亮16日表示，日本是不禁打，高市早苗講了這些話後，大陸做了一些動作，民調馬上重挫，他認為高市早苗會撐不住。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

郭正亮在《中天辣晚報》中分析，高市早苗原本計算一手硬扮黑臉，日本自民黨外事委員會要驅逐大陸駐大阪總領事薛劍；另一手她軟，表示以後不會再講了，下不為例。但北京不可能接受下不為例，因為如果接受下不為例，她在國會發言就留下歷史紀錄了，不可能讓她留下這個歷史紀錄，簡單講就是要她吞回去。

郭正亮指出，高市早苗見完美國總統川普之後，民調是82％，非常高；然後她講這個話，當天11月9日民調是62％；大陸做了一些動作後，11月16日高市最新民調是48％。他表示，大陸也來搞琉球的法律戰，定位未定；當天又出去3艘軍艦，「這樣再下去，高市早苗會撐不住」。

前立委郭正亮。（資料圖／中天新聞）

郭正亮進一步表示，如果美國都沒講話，現在只有國務院講話，國務院還是以前那種講法，希望穩定，那沒有用，美國國務卿盧比歐都不講話，這件事情太嚴重了。他點出，有人說高市會不會做不滿半年，右翼的人認為小泉進次郎可以上去，小泉現在是日本防衛大臣。對自民黨來講，換首相來換取外交矛盾的減消，歷史上太多次了。

郭正亮舉例說明，美日安保條約要簽時，全日本學生都上街抗議，當時學潮非常嚴重，還有一個東京大學的女生被打死。岸信介硬是簽了，立刻下台，換池田勇人上來，池田勇人立刻說以後經濟掛帥，這個議題翻頁。他認為，整個政治的管理體系還是會發揮作用，若被認為對日本國家利益有傷，「就謝謝下課，再換一個人上來」。

