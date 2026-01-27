高市早苗警告「台灣有事」：美軍遭攻擊日本若不動 日美同盟將不復存在

高市早苗首相。 圖 : 翻攝自日本首相官邸（資料照片）

[Newtalk新聞] 近日在電視專訪中談及「台灣有事」情境下的撤僑問題時直言，若美國軍隊在聯合撤離行動中遭受攻擊，而日本卻無所作為，僅顧自身撤離，將對日美同盟造成致命衝擊，甚至導致同盟瓦解。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，高市日前在 朝日電視台（TV Asahi）節目中指出，若台灣發生緊急事態，日本有必要與美國展開聯合行動，營救在台灣的日本與美國公民。她強調：「如果美軍在行動中遭到攻擊，日本卻什麼都不做、只顧自己逃走，那麼日美同盟將會瓦解。」

高市同時表示，日本政府將依照當地實際情勢進行綜合判斷，並在現行法律框架內做出適當回應。

事實上，高市早在去年11月7日於日本眾議院答詢時就曾指出，若「台灣有事」伴隨對方動用武力，可能構成日本安全保障法制所界定、可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，但是否適用，仍須視實際發生的具體情況而定。

相關發言也引發中國方面強烈反彈。中方譴責高市在國會提及「台灣有事」的說法，並導致日中之間的外交摩擦持續延燒。

面對外界質疑，高市於去年12月再次重申，日本政府在相關議題上的立場始終一致，並強調「何種情況構成存亡危機事態，必須依照實際發生狀況，由政府整合所有資訊後審慎判斷」。

