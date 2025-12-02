高市早苗變身艾連？用《進擊的巨人》台詞向沙國要錢：把一切投資在我身上
日本首相高市早苗雖然最近因為「台灣有事」的言論，引起許多關注。而最近高市早苗出席東京舉行的「FII PRIORITY 峰會」，該活動由沙烏地阿拉伯「公共投資基金」（PIF）所主辦旗下研究所。面對來自世界各地的投資者，高市早苗在演說中積極推廣了日本的內容產業戰略，引用了高人氣動漫《進擊的巨人》的劇中台詞，向包含沙烏地阿拉伯在內的中東國家招手。
為了展現日本在經濟推動上的決心，高市早苗聽說沙烏地阿拉伯很喜歡日本動漫，於是在演講中特別引用《進擊的巨人》中的台詞：「通通給我閉嘴，把一切投資在我身上就對了！」（Just shut your mouths. And invest everything in me！）並表示說出這句話後，大家應該就知道她想要什麼了。
而這句話是出自《進擊的巨人》中（動畫第一季 14 集，漫畫第 19 話），艾連在被發現可以變身成巨人後，因為協助人類奪回瑪利亞之牆時暴走差點影響到計劃，後來被抓走並審判，而艾連看著害怕他力量而爭論的眾人，就喊出了這句話。
高市早苗引用這句話後，也引起許多日本網友討論：「我沒有好好看《進擊的巨人》，我還以為是《賭博默示錄》」、「雖然很有攻擊性，但在沙國搞不好真的吃這套」、「個人覺得超有趣，但也擔心會被批評」、「感覺用＂請大家把力量分一點給我吧！＂比較合適」（《七龍珠》，悟空用元氣彈時的台詞）也有人笑稱《進擊的巨人》原作中，艾連說完這句話後就是被里維兵長踹臉的場景。
