高市早苗讓中國跳腳後民調創新高 卓榮泰：我非常羨慕

對於高市早苗民調高，卓榮泰說，「我非常的羨慕，我們會努力」。 圖：張良一/攝

日本首相高市早苗日前表示，台灣有事可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，其發言引發中國跳腳。不過，其民調支持度達69.9％，比10月剛就任首相時增加5.5％，再創新高。對此，行政院長卓榮泰今（17）日直言，「我非常的羨慕，我們會努力。」他也說，台日不僅在產業經濟、文化旅遊上交流，也致力在印太地區的和平穩定，形成一個安全屏障。

卓榮泰今上午出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」，並致詞表示，台灣跟日本地理上不遠，感情上更近。他提及，當政府還在對馬太鞍溪堰塞湖進行各種觀測時，日方贈送來的先進儀器，可以第一手掌握狀況，並讓光復鄉民、50萬名志工的安全得到保障。

行政院長卓榮泰出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」並與與會的台日人士合影。 圖：張良一/攝

卓榮泰提及，前駐日代表謝長廷日前獲得日皇授勳，並且由高市早苗協助頒發證書，這對台灣國人是莫大榮幸。他並感謝日方能夠重視過去多年來促進雙方外交、人民跟各種交流之間的謝大使在日方工作的努力。

卓榮泰也說，感謝高市早苗不僅促成這一次的頒發授勳，且其最近在日本國內獲得極大的人民支持，支持率相當、相當的高，「我非常的羨慕，我們會努力」。

卓榮泰表示，我方也感受到，日本政府跟人民不僅願意與台灣在產業經濟、文化旅遊上交流，更願意致力在印太地區的和平穩定，兩個理念相近的國家更願意結合在一起，形成一個安全屏障。他說，台灣會更進一步展現自我保護國家主權、安全的能力與責任，希望跟世界所有理念相近國家站在一起，為自由民主人權而奮鬥，這個也是雙方之間一個不可脫離的、不可分離的一層相當深的關係。

行政院長卓榮泰應邀在「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」致辭。 圖：張良一/攝

卓榮泰並說，此次研討會新增的議題包括國家公園、地熱以及公路工程跟原子能工程等。他說，台灣跟日本有一個相同之處，就是溫泉很多，台灣也想開發地熱，讓綠色能源產業能夠再加一步，所以在多元發展綠能的產業工程當中，會多元化的去嘗試各種新的措施；台灣不僅在民生用電，對於產業用電、經濟發展也有責任，且不僅是對人民，也對全世界有責任，因此會維持一個穩定而且足夠的能源政策。

至於台日還有沒有能共同努力的地方？卓榮泰則說，過去在工程方面除了互相學習經驗、彼此進步之外，也有很多海外成功的案例，包括在印尼雅加達的捷運、菲律賓南北通行的鐵路等。他說，未來雙方從產業互補、工程互相學習的經驗當中，能夠同時用集體的力量去爭取更多的海外合作機會，也就是讓台日雙方強強聯手走向世界。他強調，這也是未來因應全球關稅新的貿易秩序之後，台灣、日本雙方應該緊密結合在一起的一項重要指標。

