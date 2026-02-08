高市早苗豪賭大勝 郭正亮憂心一件事

日本眾議院選舉，日本首相高市早苗領導的自民黨與日本維新會已合計拿下267席（自民黨244、維新會23席），正式跨過233席半數門檻。前立委郭正亮表示，他比較擔心的是民進黨今天晚上一片歡騰，今年和明年總統賴清德可能會比照辦理，還有中日選後的對抗，如果賴清德在這過程中也跟著打，「你也會被捲入」。

針對這次日本眾議院選舉，高市早苗大勝，郭正亮8日在中天《國際直球對決》節目中表示，選完了，高市早苗這次打雞血，很多人說，高市早苗去引誘中國大陸來壓制她這一招見效，凝聚了日本民族主義，可是這招不可能用第二次，所以高市執政了，那就要去修憲。他就給高市1年的時間。若 1年內經濟還是死氣沉沉，他覺得高市的民調會立刻掉下來。

郭正亮接著表示，日本的民意如流水，這好可怕，日本人是真的很沒有耐性。他甚至認為，這次年輕人的投票率比上次要高蠻多的，因為總投票率，他估計可能56%、57%左右，上次則只有53%，這次增加的搞不好都是年輕人，可是20幾、30幾歲的年輕人，他們對大局不一定了解，結果就贏了。

郭正亮更指出，現在全世界只有日本、台灣跟菲律賓，對中國大陸沒有轉彎，現在立陶宛轉一半。以他對中國大陸的了解，高市早苗沒有撤回「台灣有事，日本有事」，他也不認為中國大陸會退，也不會因為高市大勝就轉變立場，這個不太可能；而且中國大陸認為你這樣，對你不一定有利。中國大陸看政治不是看一兩年，而是會看一陣子，怎麼知道高市早苗可以做超過1年？因為經濟情勢的變動，今年變數還是蠻多的，所以他覺得可能暫時會僵住。那天大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普丁的談話 ，其實有一條還是在強調二戰秩序，所以聯手對抗日本，也是蠻明顯的。

郭正亮認為，高市早苗有點不負責任，選前一天，還在炒作北方四島，這簡直是莫名其妙；高市根本沒有能力對抗俄羅斯，普丁也不會理她，搞不好直接用軍事。高市都是用這樣的方式，鼓舞日本人的民族主義、國家意識，那就大選勝利。

郭正亮表示，他比較擔心的是民進黨今天晚上一片歡騰。他覺得總統賴清德會得到極大的鼓舞，今年和明年賴清德可能會比照辦理，真的很麻煩，還有中日選後的對抗，如果賴清德在這過程中也跟著打，「你也會被捲入」。

