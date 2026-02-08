高市早苗豪賭獲得歷史性大勝！李逸洋曝台日下一波合作

日本眾議院選舉結果揭曉，自民黨在首相高市早苗領導下大獲全勝，不僅創下該黨歷史最高席次紀錄，也顯示日本社會凝聚高度共識，全力支持高市續掌政權。對此，駐日代表李逸洋表示，隨著選後政局趨於穩定，台日關係勢必持續升溫，雙方在經濟與產業領域的合作空間也將進一步擴大。

李逸洋8日在臉書發文指出，高市早苗在選戰期間多次強調經濟成長與強化國力，成功回應日本民眾對物價上漲與經濟前景的不安，也因此獲得包含年輕世代在內的廣泛支持。他分析，執政聯盟此次取得眾議院三分之二以上席次，代表政府未來在推動重大政策時，將具備更高的穩定性與執行力。

在產業政策方面，李逸洋指出，高市已宣布成立「成長戰略本部」，並鎖定人工智慧、半導體、能源、航太與國防等共17個戰略領域進行重點投資，顯示日本正全面加速產業基礎重建與供應鏈韌性的布局。

至於安全與外交層面，李逸洋表示，高市首相已明確表態，將於2026年底前修訂日本國家安全相關文件，以因應日本在被迫捲入衝突時的應變與續戰能力。隨著眾議院選舉大勝，未來包括修正安保三文件、提高防衛費等政策，推動進程可望更加順利。

李逸洋強調，台灣未來將持續與日美同盟並進，並攜手澳洲、菲律賓、韓國等理念相近國家，共同維護印太地區的和平與穩定。他也指出，台日關係不僅將更加緊密，雙方在經濟與產業合作上的深化，勢必為台日帶來實質互利與雙贏成果。

