高市早苗豪賭終結「跛腳困境」 王鴻薇見美國占上風：值得國民黨深思警惕

日本眾議院大選結果揭曉，首相高市早苗帶領的自民黨在465個席次中強勢奪下316席 。（翻攝自高市早苗X）

日本眾議院大選結果揭曉，首相高市早苗帶領的自民黨在465個席次中強勢奪下316席，不僅成功單獨過半，更一舉跨越「修憲門檻」，創下二戰後歷史性的勝利。這場被外界視為「政治豪賭」的改選，不僅終結了自民黨原本與日本維新會合組聯合政府的「跛腳」困境，更徹底扭轉了因政治獻金醜聞而低迷的士氣。針對日本政壇巨變，國民黨立委王鴻薇指出，高市早苗的成功對台灣2026年地方選舉具有高度的啟示與警示意義，國民黨中央不應視而不見。

王鴻薇今（9日）分析，高市早苗作為日本史上首位女性首相，展現了極其果敢的領導風格。她在上任短短數月、面對黨內外紛擾之際，毅然於1月23日宣布解散國會，並在短短16天內完成一場孤注一擲的選戰。這種鮮明的個人特色，成功打破自民黨傳統派閥政治的沉悶形象，並在「高市旋風」的帶動下，意外贏得大量年輕選民的支持。王鴻薇認為，這種敢於大破大立的勇氣，是讓自民黨能從政治獻金陰霾中浴火重生的關鍵。

除了個人魅力，王鴻薇強調「高市經濟學」在選戰中的催化作用。面對日本民眾長期對經濟前景的焦慮與對通膨的不滿，高市早苗精準出招，提出減稅與大幅擴張財政支出的對策。儘管金融市場對其長遠的財政承受力仍有疑慮，但對選民而言，這無疑是一帖立竿見影的補藥，也反映出選民願意為了改變經濟現狀而買單。這也提醒了國民黨，在未來的選戰中，必須針對經濟民生與通膨問題提出能讓中間選民有感的具體政策，而非僅止於政治口水。

在地緣政治層面上，王鴻薇指出高市早苗的勝利反映出中美角力的現狀，習近平的冷眼打壓與川普的頻頻示好，讓日本選民在投票時，某種程度上也在中美之間做出了選擇。部分學者認為友中政黨在本次選舉中慘敗，顯見美國影響力在日本大選中占了上風。王鴻薇提醒，這種國際情勢對台灣選戰的輻射效應值得國民黨深思與警惕；而國民黨立法院黨團書記長林沛祥也對高市連任表示祝賀，期待在國際動態變遷之際，台日能繼續在外交與民生領域保持友好扶持。

面對即將到來的2026年地方大選，王鴻薇語重心長地強調，日本大選所釋放的政治訊號清晰可見。在往後勢必是一場硬仗的情況下，國民黨中央與各級參選人必須深思如何回應選民對領導風格的期待，並在經濟政策與地緣政治選擇上，提出更具競爭力的具體對策，才能在變幻莫測的選情中吸引中間選民與年輕族群的認同。

